Кабмин дополнительно выделил 140 миллионов на подготовку врачей-интернов

Кабинет министров на заседании 3 марта выделил средства на покрытие дефицита расходов на обеспечение подготовки врачей-интернов в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, постановлением дополнительно выделено 141,04 млн грн на подготовку врачей-интернов за счет уменьшения расходов, предусмотренных на систему непрерывного профессионального развития врачей.

Как пояснили в министерстве , в госбюджете на 2021 год на обеспечение стажировки врачей-интернов предусмотрено только 202,46 млн грн. Этого должно было хватить для возмещения оплаты труда и начислений на зарплату 3565 врачам-интернам, которые начали учиться в интернатуре в прошлом году, только до июля этого года.

"Кроме того, что этих врачей в условиях дефицита финансирования пришлось бы уволить, не смогли бы приступить к обучению в интернатуре выпускники высших учебных заведений 2021 года", – подчеркнули в Минздраве.

В связи с этим министерство предложило увеличить расходы на подготовку врачей-интернов на 141,04 млн грн. Как говорится в проекте постановления, это позволит обеспечить их непрерывное обучение, а также частично возместить ежемесячные расходы на оплату труда и начисления на заработную плату врачей-интернов (с 1 января в размере 5966 грн, с 1 декабря – 6023 грн).