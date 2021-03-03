Украинцы подали налоговых деклараций о доходах на 10 миллиардов, – Госналоговая

На сегодня гражданами подано почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, в которых задекларировано общий доход в сумме 10,3 млрд грн. К оплате определены налоговые обязательства на сумму 323,4 млн грн, из них 280,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,7 млн грн военного сбора.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Первенство по доходности бюджета принадлежит Киеву - к уплате задекларировано 82,2 млн грн налоговых обязательств, во Львовской области задекларировано к уплате почти 42 млн грн, в Запорожской - 20 млн грн. Наибольшую сумму задекларировано жителем Львовщины - 35,5 млн грн.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30 апреля 2021 года.

Кроме граждан, которые обязаны подавать декларации, есть категория лиц, имеющих право на такое представление для возврата части налога на доходы физических лиц, удержанного из заработной платы. Такое право возникает у налогоплательщиков в случае несения расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку, перечень которых определен в статье 166 Налогового кодекса Украины.

Количество граждан, которые с начала года задекларировали право на налоговую скидку, составляет 14 тыс. человек. Сумма налога на доходы физических лиц, что определена налогоплательщиками к возврату, - 50 млн грн.

Больше всего граждане декларируют право на налоговую скидку по расходам, понесенным в пользу учебных заведений - подано 11 тыс. деклараций и по расходам на уплату страховых платежей и пенсионных взносов - 2,2 тыс. деклараций.

Воспользоваться налоговой скидкой можно только до конца года - на последующие годы такое право не переносится. Последний день подачи декларации для получения налоговой скидки - 31 лекабря 2021 года включительно.