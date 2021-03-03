Минобразования начнет отслеживать трудоустройство выпускников вузов

Министерство образования и науки планирует до конца года запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, передает пресс-служба министерства.

"Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством образования и науки. Сейчас уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ. После регистрации этих документов в Минюсте мы сможем синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы", – отметил министр.

Шкарлет пояснил, что система мониторинга трудоустройства выпускников ЗВО является необходимым элементом для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины. Кроме того, показатель трудоустройства необходим для совершенствования формулы распределения финансирования вузов.