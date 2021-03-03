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Украина прошла зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет

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Украина прошла зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет

Отбор газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в феврале составил 2,9 млрд кубометров, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2019 года, и является самым высоким показателем за последние 8 лет.

В частности, в течение 16 дней подряд – с 6 по 21 февраля – из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа, сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

В то же время в компании отмечают, что оператор газохранилищ Украины начинает весну с рекордными запасами газа в подземках. По состоянию на 1 марта в хранилищах хранится более 18 млрд куб. м газа – это на 13% превышает показатели прошлого года и самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет.

В целом с начала отопительного сезона из газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 10,23 млрд кубометров газа.

В "Укртрансгазе" уточнили, что по состоянию на 1 марта иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 5,6 млрд кубометров газа, что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в "short haul" режиме накоплено 4,1 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м, что на 2,9% меньше чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанный в ПХГ в режиме "short haul", составляет 0,48 млрд кубометров.

Украина прошла зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет 01

Как сообщалось, Украина по итогам февраля 2021 года импортировала из Европы всего 28,9 млн кубометров природного газа, что является самым низким месячным значением за последние 3,5 года.

Среди причин рекордно низких объемов импорта эксперты отмечают спрэд между ценой в Украине и ценами на газ на европейских хабах. Начиная с конца октября, газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе, что делает импортные поставки экономически невыгодными. Кроме того, запасы газа в украинских ПХГ находят на высоком уровне – 18,21 млрд кубометров на конец февраля (58,8%).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Да и цена газа была самой большой за 10 лет.
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03.03.2021 15:27
+5
"Украина завершила зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет" - и с беднейшим населением за последние 10 лет
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03.03.2021 18:35
+5
какой толк нам с этого газа?
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03.03.2021 18:58
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Да и цена газа была самой большой за 10 лет.
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03.03.2021 15:27 Відповісти
Ну так ми ж технології використовуєм;котли *******,термоізоляцію,а це все знижує споживання газу.Ти в двічі зменшив споживання,а Фірташ з Бойком не хотять в двічі біднішими стать і ціну збільшили.Тобто напрямок передбачуваний.Та й Ахмєтов мабуть не збирається з протягнутою рукою стояти.
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03.03.2021 22:05 Відповісти
радость-то какая...держим карман шире
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03.03.2021 15:46 Відповісти
А чого ж вугіллям не запаслися в необхідних об'ємах? Планували таким чином спричинити дефіцит ел.енергії в країні, підвищити ціну на кіловати, і тишком-нишком почати її постачання з роSSії? Ну й гЕРУС, ну й сучий син! Все вийшло як по нотах!
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03.03.2021 16:26 Відповісти
Якщо сидить при владі така компанія то як без свинособак?
https://www.youtube.com/watch?v=bakGaSEuvLA&t=1382s
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03.03.2021 22:07 Відповісти
"Украина завершила зиму с крупнейшими запасами газа в хранилищах за последние 10 лет" - и с беднейшим населением за последние 10 лет
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03.03.2021 18:35 Відповісти
Даже если верить официальной статистике, то средняя зарплата в Украине по состоянию на январь 2021 г - 12337 грн, или ~ 444$ И это самый высокий показатель за последние 30 лет. В реальности, она выше. Так как практически каждый имеет "левый доход". А МВФ и мировой Банк, говорят о минимум 60% экономики страны в тени.
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03.03.2021 19:54 Відповісти
Людям не мае чим платити , не користуються, не зря шлють платежку за трубу круглий рік, придумали як в лапті взувати населення.
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03.03.2021 18:47 Відповісти
какой толк нам с этого газа?
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03.03.2021 18:58 Відповісти
Зато уголь весь сожгли подчистую.
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Ахмєтов ще завозитиме,грошей заробе,а тим часом колаборанти на закупках москальських енергоресурсах зароблять.Вплив свинособак іде на повну.
https://www.youtube.com/watch?v=bakGaSEuvLA&t=1382s
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03.03.2021 22:11 Відповісти
нихрена не понял (спрэд между ценой в Украине и ценами на газ на европейских хабах. Начиная с конца октября, газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе, что делает импортные поставки экономически невыгодными), но очень интересно.
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03.03.2021 22:14 Відповісти
если это никак не влияет на цену - купил дешевле = продал дешевле (а у нас не влияет), то СРАТЬ ВАПЩЕ на эти "рекорды"!
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04.03.2021 04:39 Відповісти
Украина это народ. Эти запасы газа не принадлежат народу. Народ за них платит тройную цену. Поэтому не надо заговаривать зубы. Надо писать: транснациональная газотрейдерская мафия накопила в газохранилищах, принадлежавших когда-то народу, крупные запасы газа в связи с низкой покупательной способностью ограбленного народа.
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04.03.2021 11:23 Відповісти
да ну бросьте, никогда ничего "народу" не принадлежало, "народ" только должен платить за свое проживание "хазяевам" территории, и на этом его функция заканчивается
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04.03.2021 12:52 Відповісти
 
 