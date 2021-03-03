Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Непосредственно план предусматривает следующие мероприятия:

обеспечение обновления украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР;

предотвращение незаконного вывода средств за рубеж, в том числе в офшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

представление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS).

Кроме того, предполагается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS.

"Еще один пункт плана направлен на применение мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории рискованности субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения", – отмечается в сообщении Минфина.