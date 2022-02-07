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Кабмін (7263) Нафтогаз (3164) Укргазвидобування (893) Вітренко Юрій (264)

Кабмин поручил забрать у "Нафтогаза" газ "Укргаздобычи" по предложению Витренко

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Кабмин поручил забрать у

Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 5 марта подготовить изменения в основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины", изменив правила продажи газа "Укргаздобычи".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду, 3 марта, по инициативе и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

По словам главы Минэнерго, в обновленных направлениях деятельности "Нафтогаза" предложено предусмотреть, что государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

И.о. министра энергетики также предложил установить, что с мая 2021 года ООО "Нафтогаз трейдинг" будет исполнять роль маркетмейкера на рынке газа, предлагая стандартизированные продукты для потребителей на срок до 2 лет.

По словам Витренко, такие изменения необходимы "с целью развития рынка природного газа в Украине и обеспечения безопасности поставок газа бытовых потребителям, в первую очередь уязвимым".

По мнению главы Минэнерго, эти шаги позволят реализовывать программу открытия доступа к объемам природного газа который добывают государственные компании ("gas release program").

Витренко пояснил, что сейчас основные объемы газа добывает государственная "Укргаздобыча", скважины которой были переданы государством.

"Но "Укргаздобыча" эти объемы не продает на рынке, их забирает "Нафтогаз Украины". Таким образом у "Нафтогаза" есть особое положение на рынке, которое отличается от других компаний", – сказал чиновник.

По словам Витренко, существующее положение дел позволяет "Нафтогазу" манипулировать ценами на рынке газа.

Как сообщалось, ранее Витренко заявлял, что Кабинет министров готовит ряд решений, призванных сдержать рост цен на газ для населения после завершения действия введенного на февраль-март ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр. 

"У нас есть такие варианты, мы не допустим того, чтобы до конца года цена росла. Это и комбинация годового тарифа, это комбинация так называемой "gas release program", то есть когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок, как годовой продукт, который смогут покупать поставщики газа уже для населения. Потому что, чтобы продать газ населению, нужно его где-то купить. Это все будет сделано для того, чтобы обеспечить стабильную цену не выше 6,99 до конца года", – рассказывал Витренко.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
тобто приватні газодобувні компанії продають газ по
найвищій ринковій цині,
а потім ще газотрейдерним фірмам фірташа, бені і ахметки
Нафтогаз буде продавати дешевий газ з державних
родовищ, щоб ті продавали населенню цей державний газ
по ринковій цині..

це те, що треба знати про вітренка
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03.03.2021 14:29
+2
Задовбує відповідати на подібні вихлопи....
Це мова про надра! А коли вже видобули, то вже не покриває конституція! Не потрібно було давати дозвіл на видобування, щоб залишилось "в надрах", та належало "наріду"...
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03.03.2021 19:48
+2
ну и с какого это перепугу!?)..своей добычи на жкх хватает еще и большим с запасом а барыги пусть мартены петровских времен, на электрические печи переводят и новые технологии плавки руды внедряют, а не дворцы и пр.говно, по миру для себя "крутых"скупают, китчи в форбсе устраивая...смотреть на этот грабеж народа уже никакого терпения не хватает...
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04.03.2021 06:34
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тобто приватні газодобувні компанії продають газ по
найвищій ринковій цині,
а потім ще газотрейдерним фірмам фірташа, бені і ахметки
Нафтогаз буде продавати дешевий газ з державних
родовищ, щоб ті продавали населенню цей державний газ
по ринковій цині..

це те, що треба знати про вітренка
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03.03.2021 14:29 Відповісти
Вы статью хоть читали?
Там всё как раз наоборот. Нафтогаз становится по-сути одним из трейдеров. Газа у него никакого нет и он будет перепродавать купленный на рынке.
На рынок выпускают собственно того кто добывает газ - "Укргаздобычу".
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04.03.2021 10:33 Відповісти
ОДНІ БАНДИТИ ЗАБЕРУТЬ У ДРУГИХ ЩОБ НАМ ПРОДОВЖУВАТЬ ПРОДАВАТИ ПО 7 ГР ЗА 1 М КУБІ ЗА ДОСТАВКУ БЛЬШЕ 1 ГР 90 КОП ДОДАЙТЕ І ПОЛУЧИТЕ ЗЕЛЕНУ БАРИЖНУ ЦІНУ.
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03.03.2021 14:34 Відповісти
Конституція України : Ст. 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
То чому ж Українському народу не віддати газ по собівартості ????
Юлія Володимирівна хоче це зробити.

А як же зарплата Коболєва - до 2,0 млн в місяць ?
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03.03.2021 14:55 Відповісти
Задовбує відповідати на подібні вихлопи....
Це мова про надра! А коли вже видобули, то вже не покриває конституція! Не потрібно було давати дозвіл на видобування, щоб залишилось "в надрах", та належало "наріду"...
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03.03.2021 19:48 Відповісти
Читайте уважно, якщо вмієте. Мова в ст.13 не тільки про надра. А й про природні ресурси. Якими газ і є. І належить він народу україни.
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04.03.2021 08:46 Відповісти
Он принадлежит ВСЕМУ народу Украины? Или только тем кто им пользуется???
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04.03.2021 09:51 Відповісти
Рынок газа умер.Да здравствуй социализм!
Скоро ни газа ни денег не будет.
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03.03.2021 15:34 Відповісти
Ну почему же?
В данном случае просто убирают посредника - "Нафтогаз".
На рынок выходит собственно та контора которая этот газ добывает - "Укргаздобыча".
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Як там кажуть?... Точка зору змінюється в залежності від місця сидіння??.. Здається так...
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03.03.2021 19:46 Відповісти
короче..всю эту братву газаватую разогнать пора на пинках, скважины национализировать и в аренду на год сдать желающим реальным газодобытчикам, а не для наживы придуркам шурфичам, рутьковским и пр. аналогичным павловки пациентам, с постоянным гос.контролем себестоимости......это уже превратилось в вызывающую наглость зажравшихся жуликов и воров.... Кабмин поручил забрать у "Нафтогаза" газ "Укргаздобычи" по предложению Витренко - Цензор.НЕТ 6032
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03.03.2021 23:13 Відповісти
Сильно померзнуть охота без газа?)))
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04.03.2021 04:59 Відповісти
ну и с какого это перепугу!?)..своей добычи на жкх хватает еще и большим с запасом а барыги пусть мартены петровских времен, на электрические печи переводят и новые технологии плавки руды внедряют, а не дворцы и пр.говно, по миру для себя "крутых"скупают, китчи в форбсе устраивая...смотреть на этот грабеж народа уже никакого терпения не хватает...
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04.03.2021 06:34 Відповісти
На Венесуэлу посмотрите и МОЖЕТ быть что то поймете... КТО будет вкладывать деньги на год? Кто будет разрабатывать новые месторождения? Да и с какого перепугу МОЙ газ(по вашим словам) должен стоить дешево вам? Газ ВСЕГО народа Украины? Или только тех кто им пользуется???)
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04.03.2021 09:48 Відповісти
Теперь Укргаздобыча продаст газ ахметке (шмыгаль почему заинтересован?) по 1,9грн
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04.03.2021 10:34 Відповісти
значит государственными скважины будут, как и должно быть..и всякое дно-говно вроде шурфичей и пр.,точно на шару больше жировать не будет!..они откуда денег взяли на покупку полей уже государством разведанных, бурение скважин, транспортировку..откуда эти инвестиции у лохов ушастых, канд. наук, табл.умножения не знающих?!))...хотя уверен, что если и на год аренду обьявить, очередь придурков подобных газаватам нынешним, , от банковой до крещатика стоять будет...еще и подерутся за первенство в ней..))..со всем этим бардаком нужно заканчивать, надра -государству!..хватит барыг деньгами накачивать!..
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04.03.2021 15:05 Відповісти
Приемно дивитися як два щури Льолік і Болік ********* між собою, але в цьому є відносна вигода для Держави. Давно вже пишу НАК Нафтогаз це ні що і ніхто, після того як в них забрали ГТС, а зараз забирають Укргаздобичу, ну а Укрнафта сами відвалиться, НАК фактично стане нічим, рядовий посередник.
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04.03.2021 20:09 Відповісти
 
 