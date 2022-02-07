Кабмин поручил забрать у "Нафтогаза" газ "Укргаздобычи" по предложению Витренко

Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 5 марта подготовить изменения в основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины", изменив правила продажи газа "Укргаздобычи".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду, 3 марта, по инициативе и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

По словам главы Минэнерго, в обновленных направлениях деятельности "Нафтогаза" предложено предусмотреть, что государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

И.о. министра энергетики также предложил установить, что с мая 2021 года ООО "Нафтогаз трейдинг" будет исполнять роль маркетмейкера на рынке газа, предлагая стандартизированные продукты для потребителей на срок до 2 лет.

По словам Витренко, такие изменения необходимы "с целью развития рынка природного газа в Украине и обеспечения безопасности поставок газа бытовых потребителям, в первую очередь уязвимым".

По мнению главы Минэнерго, эти шаги позволят реализовывать программу открытия доступа к объемам природного газа который добывают государственные компании ("gas release program").

Витренко пояснил, что сейчас основные объемы газа добывает государственная "Укргаздобыча", скважины которой были переданы государством.

"Но "Укргаздобыча" эти объемы не продает на рынке, их забирает "Нафтогаз Украины". Таким образом у "Нафтогаза" есть особое положение на рынке, которое отличается от других компаний", – сказал чиновник.

По словам Витренко, существующее положение дел позволяет "Нафтогазу" манипулировать ценами на рынке газа.

Как сообщалось, ранее Витренко заявлял, что Кабинет министров готовит ряд решений, призванных сдержать рост цен на газ для населения после завершения действия введенного на февраль-март ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр.

"У нас есть такие варианты, мы не допустим того, чтобы до конца года цена росла. Это и комбинация годового тарифа, это комбинация так называемой "gas release program", то есть когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок, как годовой продукт, который смогут покупать поставщики газа уже для населения. Потому что, чтобы продать газ населению, нужно его где-то купить. Это все будет сделано для того, чтобы обеспечить стабильную цену не выше 6,99 до конца года", – рассказывал Витренко.