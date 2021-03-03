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Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис банка "Аркада" за 970 миллионов

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Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 марта проведет открытый электронный аукцион, где выставит на продажу имущественные права на основные активы банка "Аркада".

Как отметили в пресс-службе Фонда, говорится о главном офисе банка и земельном участке, где он расположен.

Общая площадь офиса составляет 14,1 тыс. кв. м, участка – 0,5 га. Здание и участок находятся в центре Киева по адресу ул. Ольгинская, 3-А. Торги пройдут на площадке "Prozorro.Продажі".

Стартовая цена лота – 971, 08 млн грн.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 1 февраля 2021 года снял арест с главного офиса банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс. кв. м, который находится в центре Киева по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и с земельного участка под ним (площадью 0,53 га). 

11 января 2021 года Печерский райсуд. Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложения ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

Национальный банк 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд гарантирования


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