Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время

Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4201 в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов. Затем 247 нардепов поддержали предложение подготовить документ к голосованию в окончательном чтении по сокращенной процедуре.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.

Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".

Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.