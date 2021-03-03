Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время
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Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4201 в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов. Затем 247 нардепов поддержали предложение подготовить документ к голосованию в окончательном чтении по сокращенной процедуре.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.
В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.
Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".
Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.
Будь ласка, зачекайте...
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Ты самокритичен, однако. Даже не знаешь, что астрономическое и поясное - это одно и то же. Для середины пояса. А что такое местное ? Видимо астрономическое для географических координат той или иной местности. Или поясное в предепах того пояса, в котором лежит местность.
А наши дЕ билы хотят , чтобы у нас летом солнце всходило в три-четыре часа ночи , а заходило в семь часов вечера
https://ru.365.wiki/world/ukraine/kharkiv/sun/calendar/june/
Географически большая часть Украины лежит в часовом поясе UTC+02:00. Середина этого часового пояса - 30 градусов восточной долготы - как можно увидеть на карте, проходит вблизи Киева практически посередине страны. И - этот часовой пояс соответствует именно ЗИМНЕМУ времени, тогда как на период летнего, это уже время пояса UTC+03:00.
Но Украина - большая страна и ее восточные и западные окраины выходят за границы географического часового пояса. Закарпатье например, фактически находится в поясе UTC+01:00. Харьков, Донецк, Луганск - UTC+03:00. Отсюда и относительный "комфорт" летнего времени для восточных регионов, так как тогда оно совпадает с географическим. Но Центр и Запад страны при этом находятся не в своем времени, с более поздними восходами и закатами.
Так что географически логично, чтобы оставалось зимнее время - бОльшая часть страны расположена именно в нем
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Здесь ЛОГИЧНОСТЬ надо искать не в географии, а в целесообразности. А целесообразность за летнее и зимнее время. А те, у кого в летнем времени стоит в троллейбусе .. попривыкнут
В принципе, вопрос именно в том, кому терпеть, потому что географию нам не изменить. Решения устраивающего всех здесь в принципе невозможно. Разве что делать в Украине ТРИ часовых пояса - выделяя западные и восточные области
почему-то 400 идиотов взяло и решило, что лучше "зимнее время"....
Повторюсь еще раз - географически, от 22,5 до 37,5 восточной долготы расположен часовой пояс UTC+02:00, который соответствует ЗИМНЕМУ времени Украины. Вы можете по карте посмотреть, сколько территории страны это занимает. И нелогично ради пары-тройки восточных регионов нагибать время всей страны.
Уж извините, но тут опять запахло какой-то "особенностью" востока
И если при приезде на отдых это некритично, то при рабочей поездке это будет весьма заметно
Лично я во всем этом вижу лишь такую подоплеку. Почему-то не вижу в обсуждении ужгородцев, которым географически ближе вообще пояс +1 и которые поэтому требуют введения его на всю Украину
Жду развернутого объяснения от Jim Bear - как у него получилось, что бОльшая часть Украины лежит в поясе +3?
В три часа ночи летом солнце будет светить только на востоке. На Западе оно будет светить более чем на час позже
Сделал это жирный поц по кличке "Колыван", настоящая фамилия Стефанчук.
Эта мразь и те, кто голосовал в первом чтении за этот Закон, хотят чтобы световой день был меньше, а миллионы граждан Украины меньше времени проводили на улицах, а больше времени сидели по домам и раньше включали свет. В итоге больше платили по платежкам за электроэнергию.
В Евросоюзе любая страна может в любой момент перейти на и оставаться в удобном для ее граждан часом поясе.
То что делает зеленая слизь - это попытка подорвать здоровье всей нации и лоббирование интересов олигархов -владельцев Облэнерго. Это перступление и за это надо садить в тюрьму.
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Именно так - В 1930 году было введено декретное время, по которому стрелки часов были переведены на 1 час вперёд относительно поясного времени.
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
А дальше больше -
1 апреля 1981 года был введен перевод стрелок на летнее время, но относительно декретного времени. Таким образом, летнее время в СССР опережало поясное на 2 часа. (Это было СУПЕРлетнее время )
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Так было аж до 1991 года. И, смотри, за целое ДЕСЯТИЛЕТИЕ народ не передох . А тут, видите ли, стрессюки раскудахтались.
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Почитайте внимательнее и вопрос закроется. Хотят оставить поясное (зимнее время) на весь год.
А тем временем привязка существует: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них.
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Люди не знают своих прав!
А на счет "трудового договора" - вот вы работаете в магазине с графиком с 8 до 20. И приходите с заявлением к администрации, что вас не устраивает выход в 8, а вы выйдите в 9. Мне подробно рассказать в какие именно места и с какими целями вас администрация пошлет?
Но есть много профессий, где один работник может приходить в 8-00, а другой в 9-00 или даже в 10-00 без вреда для общей работы. Просто меня в обсуждении удивило то, что люди не видят в принципе, как можно скомпенсировать неудобства (часто вымышленные), которые якобы исходят из сезонных переходов. Теперь сезонные переходы отменены, но свои проблемы люди будут объяснять выбором и остановкой на т. н. "зимнем" времени.
Я не предлагал переводить магазины на 5 утра, тем более все магазины, а лишь сказал, что возможность начинать работу магазина во время, удобное для большинства, закон об исчислении времени не запрещает. Удобно означает в том числе и транспорт, и садики. Решайте сами или коллективом, как вам удобно ходить на работу, не надо ссылаться на этот закон, он ни при чём - так понятно?
Вы сами придумали про 5 утра, а потом спрашиваете нафига. Вот и ответьте сами себе.
Я работал в разных местах, и тем, кто хотели начинать работу на час раньше или позже, администрация не отказывала. Просто писали заявление, без борьбы. Это я для тех, кто страдает от слишком раннего или слишком позднего подъёма.
Нужно таможню реформировать, а не время. Я за это
Вопрос о величине переплаты остался. Остался также вопрос, когда лучше людям начинать трудовую деятельность с точки зрения экономии вышеуказанной энергии.
Предлагаю таблицу, из которой видна зависимость длительности искусственного освещения от времени начала деятельности. Видно, что чем ближе к восходу солнца, тем меньше расходы. Впрочем, никто не принуждает предприятия к этому, можно начинать работу когда угодно. Принято в таблице, что восход солнца летом в 4-00, весной в 6-00, зимой в 8-00. Длительность светового дня летом 16, весной 12, зимой в 8 часов. Активность человека 16 часов, сон - 8 часов.