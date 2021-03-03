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Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время

Новини БізнесЦензор Влада

Рада одобрила отмену перевода стрелок на

Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине", отменяющий перевод стрелок часов на "зимнее" или "летнее" время.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4201 в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов. Затем 247 нардепов поддержали предложение подготовить документ к голосованию в окончательном чтении по сокращенной процедуре.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате в Украине.

В частности, законом предложено установить, что на всей территории Украины действует Киевское время, которое соответствует второму часовому поясу в шкале координированного времени Украина UTC (UA)+2.

Кроме того, предлагается установить, что "сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется".

Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Автор: Михайло Орлюк
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+23
надо перейти на летнее и так оставить, но у нас все через оппу.....
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03.03.2021 15:16
+19
Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Источник: https://biz.censor.net/n3251195
===
Как- то ЭТОГО не заметил в свои значительно больше 60 лет. Зимнее время (это астрономическое время второго часового пояса, которое хотят установить весь год) летом приведёт к тому, что просыпаться будем тогда, когда Солнце уже чуть не в Зените. Особенно это будет заметно в восточных регионах страны. Чтобы исправить это ИДИОТСТВО придётся менять графики работы всех учреждений. Это значительно труднее, чем просто перевести время. И не стоит того, что каким то там ...доходягам... плохо от переноса. Ибо перенос всё таки будет. Но, в другой форме. Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 2299
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03.03.2021 14:21
+19
в восточных областях летом как правило хочется чтоб еще на часик перевели глубже в летнее, бо в 4.00 уже светло. а вечером пусть бы еще подольше светло было, сколько можно еще работы переработать...
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03.03.2021 14:56
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Мені не подобається не досипати 1 годину навесні. Решта другорядне.
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04.03.2021 10:37 Відповісти
Да всем н@срать что тебе подобается, а что нет. Равняться на умственно отсталых это не нормально в нормальном обществе. Помогать, лечить это да, но не слушать
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Очередной с пустотой между ушами. Главное орать чтобы было не так как у мацкалив. Давай зимнее. А подумать там, к сожалению нечем. Половина проголосовавших примерно такого же умственного развития. За все годы, после 91 ещё не было такого откровенного количества умственно отсталых в раде.
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04.03.2021 10:43 Відповісти
Неуч,поинтересуйся что есть время....местное ,поясное ,астрономическое и т.д.. Бред ,который ты несешь просто поражает!
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04.03.2021 11:16 Відповісти
Бред ,который ты несешь просто поражает!
===
Ты самокритичен, однако. Даже не знаешь, что астрономическое и поясное - это одно и то же. Для середины пояса. А что такое местное ? Видимо астрономическое для географических координат той или иной местности. Или поясное в предепах того пояса, в котором лежит местность.
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04.03.2021 11:42 Відповісти
Ваня, я обращался вовсе ни к тебе. А местное время и астрономическое одно и тоже ,но для нашей темы важна широта от которой зависит световой день.
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Если ЕС останется на летнем, а мы на зимнем, то с Испанией будет одинаковое время - а это дико. Помню как в июле в Мадриде чуть ли не в полночь было еще светло. Португалия уже на час меньше, Испания тоже должна быть в том часовом поясе, как и британцы с исландцами.
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04.03.2021 10:25 Відповісти
В Испании летом солнце восходит в 7 часов утра по их местному времени , а заходит в 21.40
А наши дЕ билы хотят , чтобы у нас летом солнце всходило в три-четыре часа ночи , а заходило в семь часов вечера
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04.03.2021 10:32 Відповісти
Никто из этих де билов так не написал в какой стране МИРА(даже уже не Европы), находящейся на нашей широте солнце ночью встаёт в три часа ночи.
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04.03.2021 10:50 Відповісти
Ыщо адын астраном Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 9258 Не в три но в половину четвертого
https://ru.365.wiki/world/ukraine/kharkiv/sun/calendar/june/
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04.03.2021 11:12 Відповісти
В три уже будет вполне себе видно. Что не так? Рассвет и светает понятия разные. Ну и зачем в Харькове солнце в полчетвертого?
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04.03.2021 13:24 Відповісти
чтобы в 22.00 сумерки были
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04.03.2021 15:42 Відповісти
Сумерки в восемь будут при таких раскладах
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04.03.2021 15:51 Відповісти
Решающе важно ! судьбоносно! Кто их выбрал туда ?
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Глядя на такое понимаешь, что лучше выбирать мажоритарщиков, чем вот это. А нам хотят вообще втулить чисто партийные списки.
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04.03.2021 10:55 Відповісти
Больше Дубинских - новых и разных - Коля Тищенко, Безуглая Марфа и Максик Бужанский те же мажор-и- таршики
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04.03.2021 11:23 Відповісти
Похоже с возмущенными комментариями тут отписалась исключительно Восточная Украина)) Поясняю.
Географически большая часть Украины лежит в часовом поясе UTC+02:00. Середина этого часового пояса - 30 градусов восточной долготы - как можно увидеть на карте, проходит вблизи Киева практически посередине страны. И - этот часовой пояс соответствует именно ЗИМНЕМУ времени, тогда как на период летнего, это уже время пояса UTC+03:00.
Но Украина - большая страна и ее восточные и западные окраины выходят за границы географического часового пояса. Закарпатье например, фактически находится в поясе UTC+01:00. Харьков, Донецк, Луганск - UTC+03:00. Отсюда и относительный "комфорт" летнего времени для восточных регионов, так как тогда оно совпадает с географическим. Но Центр и Запад страны при этом находятся не в своем времени, с более поздними восходами и закатами.
Так что географически логично, чтобы оставалось зимнее время - бОльшая часть страны расположена именно в нем
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04.03.2021 10:58 Відповісти
Так что географически логично,
===
Здесь ЛОГИЧНОСТЬ надо искать не в географии, а в целесообразности. А целесообразность за летнее и зимнее время. А те, у кого в летнем времени стоит в троллейбусе .. попривыкнут Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 5118
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04.03.2021 11:34 Відповісти
Внимательно прочту Ваши аргументы на счет целосообразности. Желательно с расчетами. Ибо многие их так и не нашли. В ЕС кстати также поговаривают об отмене летнего времени в виду нецелесообразности. Только говорят, что в виду бюрократических проволочек подготовка к отмене займет года три.
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04.03.2021 12:11 Відповісти
А может поговаривают об отмене зимнего? Насколько помню там было предложено странам самим выбирать зимнее или летнее. По опросам большинство высказалось за летнее.
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04.03.2021 13:37 Відповісти
Тут точно не скажу. Давно новость пробегала. Сейчас рыться охоты нет да и смысла. У них это все покуда еще на стадии обсуждения и может десять раз поменяться. Но собственно вопрос отмены там поднимался.
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04.03.2021 14:22 Відповісти
Или попривыкнут те, кому "утром солнце ярко светит" или "летний вечер слишком темный".
В принципе, вопрос именно в том, кому терпеть, потому что географию нам не изменить. Решения устраивающего всех здесь в принципе невозможно. Разве что делать в Украине ТРИ часовых пояса - выделяя западные и восточные области
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04.03.2021 12:24 Відповісти
Где вы видели утро в три часа ночи? Пример страны привести сможете? Про белые ночи не надо это не наш случай.
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04.03.2021 13:39 Відповісти
Ау Катерина как там с ответом!?
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04.03.2021 13:53 Відповісти
КАТЕРИНААААА АААА-УУУУУУУУУ!!! Где Ваш ответ в каких странах такой же рассвет!?!?!?
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04.03.2021 13:58 Відповісти
с точностью до наоборот, в зимнее время на востоке летом будет светать в 3-00, зато темнеть зимой в 16-00.....логичнее было бы перейти на "летнее" время и в нем остаться всей стране....
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04.03.2021 12:14 Відповісти
Остаться всей стране ради востока? Как раз таки логичнее быть в часовом поясе где бОльшая часть Украины, а не только восток, не находите?
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04.03.2021 12:26 Відповісти
при чем тут восток или запад? тя за то чтобы светлело по центру в 7-00, а темнело условно в 19-00, хоть сделайте время полулетнее или полузимнее на пол-часа))))
почему-то 400 идиотов взяло и решило, что лучше "зимнее время"....
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04.03.2021 12:39 Відповісти
Если вы хотите, чтобы светлело в 7, а темнело в 19 - вам на экватор жить нужно, именно там световой день круглый год длится 12 часов))) А на наших 45-50 широтах неизменно летом будет более длинный день, а зимой - короткий.
Повторюсь еще раз - географически, от 22,5 до 37,5 восточной долготы расположен часовой пояс UTC+02:00, который соответствует ЗИМНЕМУ времени Украины. Вы можете по карте посмотреть, сколько территории страны это занимает. И нелогично ради пары-тройки восточных регионов нагибать время всей страны.
Уж извините, но тут опять запахло какой-то "особенностью" востока
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04.03.2021 12:52 Відповісти
вы меня не понимаете, я хочу что бы световой день, на западе и востоке начинался не в 6-00 условно, а в 8-00, а заканчивался, как можно позже, круглый год!, вот что не понятно???..вам там в штатах вечно чем-то пахнет???
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04.03.2021 13:05 Відповісти
Если хотите чтобы и на западе и востоке световой день начинался в 8 часов - вводите тогда минимум три часовых пояса в стране. Потому что иначе это сделать нереально, чисто географически. Но если такое сумасбродное решение будет принято, то вы, например, живя в Харькове и приехав в командировку во Львов - сразу обалдеете от 2-х часовой разницы. И вам будет все равно, что тут рассвет по местным часам в 8 утра - вы будете подрываться в 6 утра и недоумевать - почему еще темно, если в вашем Харькове уже светает по времени?
И если при приезде на отдых это некритично, то при рабочей поездке это будет весьма заметно
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04.03.2021 13:21 Відповісти
Разница между Харьковом и Львовом ОДИН ЧАС светового дня, а не ДВА. Учите матчасть хоть чуть-чуть. Воспользуйтесь смартфоном и прогнозом погоды. Там это есть. Заодно и посмотрите во сколько по времени восход солнца хотя бы в основных городах Европы. Так вот чтобы не делать два часовых пояса жить нужно по летнему, которое относительно устраивает всех. И летнее время это стамбульское, а не московское. Что там в Москве мне не интересно.
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04.03.2021 13:34 Відповісти
Относительно устраивает лишь восток, который, видимо, опять "никто не слышит", как в 2014-м.
Лично я во всем этом вижу лишь такую подоплеку. Почему-то не вижу в обсуждении ужгородцев, которым географически ближе вообще пояс +1 и которые поэтому требуют введения его на всю Украину
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04.03.2021 13:42 Відповісти
Я сейчас не совсем понял. Украина должна жить по Ужгороду? Т.е. тридцать с чём-то там миллионов должны идти на поводу ста тысяч?
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04.03.2021 13:49 Відповісти
Большая часть Украины находится в +3. Может красавица с американским флагом скажет в каком из штатов солнце летом светит в три часа ночи ? ВПЕРЁД. ЖДУ ОТВЕТА ОТ ОЧЕНЬ ОБРАЗОВАННОЙ МАДАМ.
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04.03.2021 13:28 Відповісти
Эквивалентная долгота пояса UTC+02:00 (то есть там, где местный полдень совпадает с часовым поясом) - 30 градусов восточной долготы. Долгота Киева - 30,31 градусов в.д. В идеале, пояс UTC+02:00 идет от 22,30 в.д. до 37,30 в.д. Крайние точки Украины - западная 22 градуса в.д., восточная - 40 градусов в.д.
Жду развернутого объяснения от Jim Bear - как у него получилось, что бОльшая часть Украины лежит в поясе +3?
В три часа ночи летом солнце будет светить только на востоке. На Западе оно будет светить более чем на час позже
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04.03.2021 13:38 Відповісти
Скажите Днепр Харьков Запорожье Полтава Сумы Кривой рог Кременчуг это восток? Или всё-таки ближе центр? Также жду объяснения в каком из городов Европы мира, находящихся на нашей широте рассвет в три ночи. Посмотрите по какому времени живет Стамбул, а он западнее Киева. Вы удивитесь но вся Турция, географически на 4/5 совпадающая по долготе с нами живет по летнему времени.
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04.03.2021 13:47 Відповісти
Вы не ответили на вопрос В КАКОМ ИЗ ШТАТОВ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ ВСТАЁТ В ТРИ ЧАСА НОЧИ!? Катерина АУ-УУУУ!!!!,
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04.03.2021 13:54 Відповісти
Ну так останьтесь ради Юга , или объясните мне зачем на Юге страны рассвет в 4 часа утра ? Вы в четыре часа утра что делаете , продолжаете спать или на работе уже идете ?
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04.03.2021 14:33 Відповісти
По зимнему рассвет будет даже раньше чем четыре утра, даже в Одессе.
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04.03.2021 14:37 Відповісти
Спасибо за уточнение , это восход в 4 часа утра , а рассвет будет минимум на полчаса раньше. Круто, правда ?
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04.03.2021 15:10 Відповісти
Та отож. Никак не могу от них добиться примера хотя бы одной страны с рассветом в три часа ночи😄😄😄
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04.03.2021 15:20 Відповісти
Зеленая плесень снова расколола страну.

Сделал это жирный поц по кличке "Колыван", настоящая фамилия Стефанчук.

Эта мразь и те, кто голосовал в первом чтении за этот Закон, хотят чтобы световой день был меньше, а миллионы граждан Украины меньше времени проводили на улицах, а больше времени сидели по домам и раньше включали свет. В итоге больше платили по платежкам за электроэнергию.
В Евросоюзе любая страна может в любой момент перейти на и оставаться в удобном для ее граждан часом поясе.

То что делает зеленая слизь - это попытка подорвать здоровье всей нации и лоббирование интересов олигархов -владельцев Облэнерго. Это перступление и за это надо садить в тюрьму.
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04.03.2021 11:12 Відповісти
Это почему еще? Сечас освещение потребляет минимум энергии. Или у Вас до сих пор лампы накаливания стоят? У меня к примеру вся люстра в зале максимальной мощностью 72 Вт, если включить на полную, то светит как 700Вт лампа накаливания. Прошли те времена, когда освещение основную электроэнергию накручивало. Сейчас в основном кухонные гаджеты, кондиционеры да бойлеры. А они от времени суток не особо зависят.
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04.03.2021 12:07 Відповісти
да и промышленности с гулькин нос....
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04.03.2021 12:16 Відповісти
А что промышленность? Когда Вы станок включите ей фиолетово. Все равно отработаете 8 часов. Те, кто в три смены работает - как-то тоже пофиг. А вот попробуйте этот переход коровам и свиньям объяснить, которые привыкают за полгода к кормлению в одно время, а потом резко в другое кормят.
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04.03.2021 12:24 Відповісти
согласен
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04.03.2021 12:37 Відповісти
Ага, скажите это Испании, бОльшая часть территории которой ЗАПАДНЕЕ Гринвича, но живет по времени, будто она от него минимум на 7-10 градусов (около 350-500 километров) восточнее
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04.03.2021 12:59 Відповісти
Во сколько летом рассвет в Мадриде или в Барселоне!? Ответ будет или сольетесь?
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04.03.2021 13:51 Відповісти
Катерина похоже в вашей методичке НЕТ ответа на простые вопросы. И Вы как это не грустно для Вас просто зависли. ТАК ГДЕ В МИРЕ, В КАКОЙ СТРАНЕ ЛЕТОМ РАССВЕТ В ТРИ ЧАСА НОЧИ!? В Европе, Америке, Азии, Австралии, Африке? ГДЕЕЕ !? Районы крайнего севера Норвегии Швеции Финляндии, а также исландий и прочих Фарер не предлагать.
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04.03.2021 14:24 Відповісти
Давайте я вам скажу, рассвет в Мадриде летом в 7 часов утра по их местному времени. Объясните мне зачем при отмене летнего времени в Харькове рассвет в 3 ночи , а в Одессе в четыре ?
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04.03.2021 14:35 Відповісти
Она не знает. У неё об этом в методичке не написано😁😁😁
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04.03.2021 14:39 Відповісти
Остается открытым вовпрос на каком времени остановятся. Т.е. будут ли переходить на летнее время и потом остановят переход. Или таки остановятся на зимнем. Зимнее время как бы и соответствует нашему часовому поясу и биологическому ритму жителей. Ибо в первый раз и был сделан переход именно на летнее время путем перевода стрелок на час вперед.
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04.03.2021 11:15 Відповісти
Ибо в первый раз и был сделан переход именно на летнее время путем перевода стрелок на час вперед.
===
Именно так - В 1930 году было введено декретное время, по которому стрелки часов были переведены на 1 час вперёд относительно поясного времени.
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
А дальше больше -

1 апреля 1981 года был введен перевод стрелок на летнее время, но относительно декретного времени. Таким образом, летнее время в СССР опережало поясное на 2 часа. (Это было СУПЕРлетнее время Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 5811 )
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Так было аж до 1991 года. И, смотри, за целое ДЕСЯТИЛЕТИЕ народ не передох Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 8994 . А тут, видите ли, стрессюки раскудахтались.
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04.03.2021 11:27 Відповісти
Остается открытым вовпрос на каком времени остановятся
===
Почитайте внимательнее и вопрос закроется. Хотят оставить поясное (зимнее время) на весь год.
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04.03.2021 11:29 Відповісти
Ну да, нам же нужно обязательно как кацапы. На те же грабли наступить. Сделать сначала постоянным зимнее, ох*еть, а потом вернуться таки на летнее
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Зачем лепить кацапов где надо и не надо? Наше поясное время именно зимнее. Еще при совке, если память не изменяет, ввели переход на летнее время путем перевода стрелок на час вперед. Сейчас просто к естественному вернулись.
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04.03.2021 11:59 Відповісти
Вообще-то кацапы сначала на летнем остались, а потом поняли, что херня и перешли на зимнее.
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04.03.2021 12:05 Відповісти
Видать не доглядел. Если зимнее, то все правильно.
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04.03.2021 11:53 Відповісти
1. Прочитал закон об исчислении времени и не нашёл в нём главного! В законе нет привязки часов к положению Солнца на небе. Дебутаты скурили астрономию! Написано, что начало суток - 0 часов и 0 минут. А где при этом должно находиться Солнце - не известно.
А тем временем привязка существует: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них.
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Люди не знают своих прав!
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04.03.2021 12:13 Відповісти
Вы красиво написали, но без привязки к реальности. Декретной прибавки не будет, но насчет астрономического вычисления времени я согласна.
А на счет "трудового договора" - вот вы работаете в магазине с графиком с 8 до 20. И приходите с заявлением к администрации, что вас не устраивает выход в 8, а вы выйдите в 9. Мне подробно рассказать в какие именно места и с какими целями вас администрация пошлет?
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04.03.2021 13:04 Відповісти
Я написал о принципе. О том, что закон об исчислении времени не запрещает администрации магазина устанавливать начало работы на их усмотрение и, желательно, с учётом мнения работников. Конечно, мнение одного человека не будет учтено, но мнение большинства в коллективе надо и возможно учитывать. А иногда это даже может быть борьба коллектива с администрацией за свои права, если, конечно, вопрос важный, а не просто начало работы. Поэтому создаются профсоюзы. В магазинах желание одного работника не будет учтено, потому, что все в этом коллективе должны работать одновременно.
Но есть много профессий, где один работник может приходить в 8-00, а другой в 9-00 или даже в 10-00 без вреда для общей работы. Просто меня в обсуждении удивило то, что люди не видят в принципе, как можно скомпенсировать неудобства (часто вымышленные), которые якобы исходят из сезонных переходов. Теперь сезонные переходы отменены, но свои проблемы люди будут объяснять выбором и остановкой на т. н. "зимнем" времени.
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04.03.2021 13:48 Відповісти
Где Вы видели в Украине борьбу коллектива с администрацией😄😄😄? Оно конечно можно перевести магазины скажем на пять утра, но прийдется переводить и транспорт и школы с садиками, вообщем всё. Один простой вопрос НАФ#ГА!!!??? Что бы время было не такое как в Стамбуле?
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04.03.2021 14:06 Відповісти
Про борьбу я написал как крайнюю меру, если вопрос важный.
Я не предлагал переводить магазины на 5 утра, тем более все магазины, а лишь сказал, что возможность начинать работу магазина во время, удобное для большинства, закон об исчислении времени не запрещает. Удобно означает в том числе и транспорт, и садики. Решайте сами или коллективом, как вам удобно ходить на работу, не надо ссылаться на этот закон, он ни при чём - так понятно?
Вы сами придумали про 5 утра, а потом спрашиваете нафига. Вот и ответьте сами себе.
Я работал в разных местах, и тем, кто хотели начинать работу на час раньше или позже, администрация не отказывала. Просто писали заявление, без борьбы. Это я для тех, кто страдает от слишком раннего или слишком позднего подъёма.
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04.03.2021 14:42 Відповісти
Та про борьбу то так. К слову. Пять утра это аналог начала работы относительно самого восхода солнца в нормальных странах если оставить зимнее время. В Амстердаме к примеру в семь утра в августе достаточно сумеречно. Примерно так по всей Европе. Пять утра здесь, это как аналог восьми утра Европы относительно солнечного дня. Я просто ещё ни от кого не добился ответа на вопрос, в какой стране мира летом рассвет в три часа ночи.
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04.03.2021 15:02 Відповісти
Бред. Зимой начинает темнеть уже в 4 часа дня. Кому это удобно, когда в 5 ты приезжаешь домой и все , больше ты никуда по сути не пойдешь? И ко-то поменял режим работы ? Вы много видели компаний или предприятий , где работа начинается в 6 или 7 часов утра зимой ??? Так вот по сути тоже самое любители зимнего времени хотят сделать летом , в единственное время года когда вы можете получить свой ультрафиолет , подышать свежим воздухом и искупаться в море в 7-8 часов вечера по сути при свете дня. Никто менять рабочее время не будет НИГДЕ. Но нет говорят любители зимнего времени светать должно в три часа ночи , а темнеть в 7 часов вечера. Сидите дома.
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04.03.2021 15:08 Відповісти
Каждый год ломаются копья на этом вопросе-быть или не быть летнему /зимнему времени. Я уверена, что этот вопрос очень сильно второстепенный, а если не будет работы у людей ,то вообще будет безразлично , сколько там времени. Когда жила в Штатах, то поняла, что время понятие национальное , у них в семь утра уже встреча, у нас в восемь только кофе начинают пить. В Испании же , наоборот, никто никуда не спешит , любой вопрос откладывается на маньяна.
Нужно таможню реформировать, а не время. Я за это
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04.03.2021 14:58 Відповісти
Речь идёт не о встречах, а о световом дне. Переговоры можно назначить и на шесть если это нужно сторонам. Скажите, когда Вы жили в штатах в котором часу по местному времени там вставало солнце летом? В котором часу солнце вставало в Испании летом когда вы там были? Никто из зимночасцев не хочет давать ответ на этот простой вопрос. Вот и всё.
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04.03.2021 15:09 Відповісти
Я понятия не имею про все это и написала совсем о другом- это все вторично и символично. Любые расчеты и выводы всегда будут подвергаться критике. Первичны - безопасность, здоровье, образование, хорошая работа. Если хоть одно из этих слов глобально зависит от перевода стрелок , я буду удивлена.
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04.03.2021 15:15 Відповісти
Здоровье, как минимум. Когда человек летом спит утром до шести, то по зимнему времени он спит три часа когда уже солнце. Это уже не нормально. Дальше человек в среднем ложится спать где-то в 23-24. Т.е. три часа летом он проводит в природной темноте. Зачем это? Если как ратующие тут умники говорят за зимнее время, тогда человек должен просыпаться в три- четыре, а ложиться в девять. У нас так жизнь устроена!? Нет! Магазины, транспорт и т.д. начинают работать с четырёх, а закрываются в десять? Нет. Или у нас предприятия так работают? Тоже нет! Так зачем нам это время!?
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04.03.2021 15:33 Відповісти
Любители зимнего времени просто хотят вернуться минимум на лет 200 - 300 назад , когда их крепостные пра пра пра пра бабушки и дедушки вставали в 3 часа утра с восходом солнца , доили коров , косили траву , потом у пана полдня батрачили на подворье , в 7 часов вечера начинало темнеть и они расходились по домам , поскольку свечка для крепостных была неимоверной роскошью , в часов восемь вечера все уже спали глубоким сном. Предлагаю адептам зимнего времени отказаться от всех благ цивилизации , появившихся в последние 100 лет и жить так как жили их предки.
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04.03.2021 16:25 Відповісти
Новый закон об исчислении времени отменяет сезонные переходы. Раньше такой закон вводил сдвиг стрелок на +1 час для экономии эл. энергии на освещение и при работе кондиционеров. Депутаты посчитали ненужной такую экономию. Вероятно, они не видели нормальных рассчётов. Отменили. Решили, что люди и предприятия будут платить немного больше, ну и что?
Вопрос о величине переплаты остался. Остался также вопрос, когда лучше людям начинать трудовую деятельность с точки зрения экономии вышеуказанной энергии.

Предлагаю таблицу, из которой видна зависимость длительности искусственного освещения от времени начала деятельности. Видно, что чем ближе к восходу солнца, тем меньше расходы. Впрочем, никто не принуждает предприятия к этому, можно начинать работу когда угодно. Принято в таблице, что восход солнца летом в 4-00, весной в 6-00, зимой в 8-00. Длительность светового дня летом 16, весной 12, зимой в 8 часов. Активность человека 16 часов, сон - 8 часов.
Рада одобрила отмену перевода стрелок на "зимнее" и "летнее" время - Цензор.НЕТ 2293
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04.03.2021 18:30 Відповісти
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