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Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова, – СМИ

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Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова, – СМИ

Послы Европейского союза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Отдельным решением послы также одобрили продолжение замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и семи других лиц в его ближайшем кругу, наложенных за хищение украинских государственных средств, передает Радио Свобода.

При этом из санкционного списке исключены бывший глава Национального банка и вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Несколько дипломатов ЕС, знакомых о переговорах о продлении санкций против окружения Януковича отметили, что кроме Арбузова и Табачника обсуждалось снятие санкций с экс-министра по вопросам доходов и сборов Александра Клименко и сына бывшего президента Александра Януковича, но на этот раз санкции в их отношении будут продлены.

Официально оба списка персональных санкций – против россиян за агрессию в отношении Украины и против соратников беглого президента Януковича – будут продолжены позже на этой неделе после обнародования в журнале ЕС.

Как сообщалось, весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек - это Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий.

В 2019 году санкции были сняты с бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. В 2018 году из санкционного списка исключили бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В ЕС поясняют постепенную отмену санкций тем, что беглые чиновники времен Януковича успешно оспаривают применение санкций в европейском суде, ссылаясь на недостаточность обвинений, доказанных украинскими органами следствия.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Радио Свобода


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"Здобутки" пруть з усіх щілин.
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03.03.2021 13:59 Відповісти
ничего личного, только бизнес и глубокая озабоченность
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03.03.2021 14:23 Відповісти
ввели санкции на 7 лет,и на этом скажи спасибо,или они должны Украине всем по гроб жизни?
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03.03.2021 15:39 Відповісти
Ото Порох з Луциком напрацювали! На черзі Яник та компанія. Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова, – СМИ - Цензор.НЕТ 9858
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03.03.2021 14:39 Відповісти
хорошо нажились, гниды
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03.03.2021 15:08 Відповісти
А з кого їх ще не зняли?Їх так і робили,щоб нікого не можливо було притягнути до відповідальності.
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03.03.2021 15:55 Відповісти
Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова, – СМИ - Цензор.НЕТ 4001
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03.03.2021 16:08 Відповісти
Когда-то этот еврейский отброс жидовского народа Табачник заявил :"В Украине нет ни одного писателя уровня Чехова и Достоевского."Эта убогая тварь с липовой диссертацией,которую никто не видел-"засекречена",не знает,что и Чехов,и Достоевский это 100-процентные украинцы.Чехов писал,что он по отцу и матери УКРАИНЕЦ и что:"Я родился в Украинском городе Таганроге."Дочь Достоевского в своих воспоминаниях писала,что одна из линий их рода ведет историю с Западной Украины,а вторая с Полтавщины.

И еще.Если кого покоробил термин ЖИД,то в нем нет ничего оскорбительного-это до сих пор самоназвание,скажем так-иудейского этноса в странах Балтии,Польше,Совакии,Чехии,как и ранее в Руси.А вот еврей-это действительно оскорбление,так обозвали тех отбросов,которые изменили своей вере и нации после отмены черты оседлости.
В летописях Руси речь идет о жидехах,жидах,жидовинах-их,что,отменять?Одни из ворот Киева сначала назывались Жидовскими,а потом Лядскими.В своих мемуарах Хрущов пишет,что когда в 1939 году во Львове он собрал "евреев" и обратился к ним с речью:"Товарищи евреи,"то его моментально прервали и попросили не оскорблять их,ибо они:"Не евреи,а жиды".
В конце концов есть книги ЖИДОВСКОГО писателя(историка) Майера Балабана "Жидовский квартал Львова" и "Жидовский квартал Кракова".
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03.03.2021 16:14 Відповісти
 
 