Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова, – СМИ

Послы Европейского союза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Отдельным решением послы также одобрили продолжение замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и семи других лиц в его ближайшем кругу, наложенных за хищение украинских государственных средств, передает Радио Свобода.

При этом из санкционного списке исключены бывший глава Национального банка и вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Несколько дипломатов ЕС, знакомых о переговорах о продлении санкций против окружения Януковича отметили, что кроме Арбузова и Табачника обсуждалось снятие санкций с экс-министра по вопросам доходов и сборов Александра Клименко и сына бывшего президента Александра Януковича, но на этот раз санкции в их отношении будут продлены.

Официально оба списка персональных санкций – против россиян за агрессию в отношении Украины и против соратников беглого президента Януковича – будут продолжены позже на этой неделе после обнародования в журнале ЕС.

Как сообщалось, весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек - это Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий.

В 2019 году санкции были сняты с бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. В 2018 году из санкционного списка исключили бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В ЕС поясняют постепенную отмену санкций тем, что беглые чиновники времен Януковича успешно оспаривают применение санкций в европейском суде, ссылаясь на недостаточность обвинений, доказанных украинскими органами следствия.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.