Розничные сети АЗС снова повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДТ — до 29,98 грн/л. На 40 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети "Автотранс": цена "двойки" выросла до 27,58 грн/л, "пятерки" — 28,58 грн/л, дизтоплива — до 27,08 грн/л.

На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Chipo подняла цены на 24-32 коп./л.

Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп./л, а на ДТ в Днепропетровской области — на 20 коп./л.

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, дизтопливо на станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области подешевело на 50 коп./л (до 24,29 грн/л), а в Сумской — подорожало на 20 коп./л (до 24,99 грн/л).