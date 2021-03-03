"Укравтодор" достроит Дарницкий мост в Киеве до конца года, – меморандум

"Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр.

Соответствующий меморандум подписал глава "Укравтодора" Александр Кубраков с Владимиром Жмаком – главой правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост, передает Интерфакс-Украина.

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", – сказал присутствовавший при подписании в Киеве в среду заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на мосту необходимо доработать освещение и съезды на левом берегу Днепра

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2018 году оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро.