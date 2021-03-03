"Лига антитраста" собирает потребителей для иска против ДТЭК за цены на Бурштынском энергоострове

Платформа "Лига антитраста" собирает промышленных потребителей для подачи в суд коллективного иска о возмещении ущерба в двойном размере с компаний рината Ахметова за монопольное завышение цен в Бурштынском энергоострове.

Антимонопольный комитет Украины установил, что компании "Д.Трейдинг" и "ДТЭК Западэнерго" с момента открытия рынка электроэнергии в 2019 году использовали рыночную власть для повышения цены э/э.

"На монополистов за их злоупотребления наложены штрафы в размере 270 млн грн. Это мелкие штрафы для компаний с доходами в десятки миллиардов грн. Не думаем, что штрафы в размере меньше одного процента от оборотов сильно отпечатаются в памяти монополистов. Поэтому предлагаем промышленным потребителям электроэнергии бороться за справедливость", – говорят общественные активисты.

Нарушители должны возместить потребителям ущерб в двойном размере. Для этого необходимо обратится с соответствующим иском в суд.

"Лига антитраста" совместно с адвокатской компанией Advanq готовы предоставить в этом помощь: подготовить коллективное исковое заявление и сопровождать этот процесс бесплатно. Промышленным потребителям, которые хотят присоединиться, нужно заполнить анкету.

Отмечается, что "ДТЭК Западэнерго" изготовляет около 90% э/э в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и частично Львовской областей. Это торговая зона изолирована от основной части электроэнергетической системы Украины и связаны с Венгрией, Словакией и Румынией.

АМКУ в решении от 15 декабря 2020 года установил, что производитель "ДТЭК Западэнерго" и трейдер "Д. Трейдер" совместно реализовали 90% всей э/э Бурштынскому энергоострову.

Компании использовали рыночную власть для повышения цены на э/э, которая с момента открытия рынка постоянно является выше цены на "материковой" Украине.

Повышению цен в период с июля по октябрь 2019 года способствовал "Д. Трейдинг", который ограничивал доступ потенциальных импортеров, выкупая значительные доли импорта электроэнергии с европейского направления, при этом, не используя их.

Выгоду для ограничения импорта получил наибольший производитель электроэнергии "ДТЭК Западэнерго". Только он при отсутствии необходимых объемов импорта мог покрыть спрос на электроэнергию. И, используя рыночную власть, устанавливал на аукционах по продаже э/э цены на максимально возможном уровне, что были самыми высокими по сравнению с соседними странами и другой частью энергетической системы Украины.

В часы ж минимальной нагрузки на энергосистему, когда спрос падает, "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой к продаже электроэнергии, что автоматически увеличивало цены.