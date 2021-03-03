"Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии трейдеру Коломойского (обновлено)

ООО "Центрэнерго" в пять раз снижает объем поставки электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

Сообщается, что по состоянию на 3 марта компания "Юнайтед Энерджи" имеет просроченную задолженность согласно договору купли-продажи электроэнергии от 29 декабря 2020 года в размере 725 млн грн. Наличие задолженности привело к невозможности ООО "Центрэнерго" вовремя совершить оплату за поставку угля.

"Таким образом, было принято решение ограничить отпуск электроэнергии указанной компании. В случае, если часть задолженности в размере минимум 234 млн грн не будет погашена до конца операционного дня 3 марта, ООО "Центрэнерго" может полностью приостановить отпуск электроэнергии "Юнайтед Энерджи" с 4 марта 2021 года", – подчеркнули в компании.

В письме и.о. гендиректора "Центрэнерго" Юрия Власенко в адрес директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко от 3 марта отмечается, что покупатель нарушает условия договора между компаниями от 29 декабря 2020 года, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст документа.

В частности, согласно договору, покупатель обязан оплачивать электроэнергию на протяжении каждого месяца в три этапа не позже, чем за два дня до начала периода поставок, и в объеме, не меньшем, чем планируется на этот период.

В то же время Власенко констатирует, что на 3 марта – последний месяц поставок – сформировался долг покупателя перед "Центрэнерго" в размере 725,8 млн грн, что составляет около 19% общей стоимости электроэнергии по договору, предусматривающем поставки в январе-марте (всего 3,79 млрд грн).

В связи с этим глава "Центрэнерго" предупреждает руководство "Юнайтед Энерджи" о праве генкомпании по договору в одностороннем порядке приостановить поставки или обеспечить поставки только оплаченного объема.

Таким образом, на 3 марта "Центрэнерго" подтверждает поставки 200 МВт-ч вместо ранее предусмотренных 1000 МВт-ч, говорится в письме.

Также пресс-служба отметила, что 2 марта, часть электроэнергии "Центрэнерго" была реализована от первого выхода предприятия на рынок "на сутки вперед" после обновления менеджмента. Стоимость 1 кВт-ч составила 1,53 грн – на 32% больше, чем цена продажи по двустороннему договору с "Юнайтед Энерджи".

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані