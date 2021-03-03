"Фоззи Групп" показала 8,6 миллиона прибыли против 5 миллионов убытка годом ранее

ЧАО "Фоззи Групп" завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 8,6 млн грн, тогда как в 2019 году получило чистый убыток в размере 5 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 2 апреля, дивиденды за 2020 год планируется не начислять и не выплачивать, передает Интерфакс-Украина.

Как указывается в сообщении, чистая прибыль на одну акцию "Фоззи Групп" за прошлый год составила 0,27 грн, тогда как в 2019-м году на одну акцию пришлось 0,35 грн убытка.

Нераспределенная прибыль компании в минувшем году увеличилась вдвое и составила 16,3 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году сократилась в 2,7 раза – до 932,5 млн грн, текущие обязательства сократились на 32% – до 1,6 млрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

Активы "Фоззи Групп" по итогам 2020 года сократились на 17% – до 3,6 млрд грн.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. По данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,7%). В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром указан Владимир Костельман. Зарегистрированный капитал компании составляет 32 млн грн.