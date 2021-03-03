Задолженность по зарплате в столице достигла 460 миллионов

По состоянию на 1 февраля 2021 года долг по выплате заработной платы в Киеве составил 457,8 млн грн, что на 117,7 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом заявила заместительница председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Она добавила, что долги по заработной плате имеют 179 предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории города.

"Наибольшая задолженность на государственных предприятиях - 345,9 млн грн, или 75,6% от общего объема. В свою очередь, негосударственные предприятия имеют задолженность по заработной плате 111,9 млн грн. Также на 1 февраля одно коммунальное предприятие имело задолженность 26,5 тыс. грн, но уже 19 февраля она погашена в полном объеме. 49,7 млн грн задолженности имеют предприятия, находящиеся в стадии банкротства, и 23,3 млн грн - экономически неактивные", - отметила Хонда.

При этом, по ее словам, благодаря принятым мерам в течение января-февраля 2021 года предприятиями-должниками города были выплачены почти 70,3 млн грн задолженности по заработной плате.

Отмечается, что основными причинами задолженности являются отсутствие и уменьшение объема заказов как у государственных, так и негосударственных предприятий, несвоевременные расчеты за выполненные работы и т.д. также за создание долгов повлияли меры по противодействию коронавирусу.

Среди крупнейших должников государственного сектора предприятия:

ГП "НИИ "Квант"- 103,7 млн грн;

АО "Завод "Маяк" - 36,5 млн грн;

ОАО "КУ "Радар" - 34,2 млн грн;

ГП "Региональные электрические сети" - 30,0 млн грн;

ГП "Объединенная компания "Укруглереструктуризация"- 15,2 млн грн.

Негосударственного сектора:

ООО "Бейкер Тилли Украина" - 32,7 млн грн;

ООО "Авиакомпания "Атласджет Украина"- 7,3 млн грн;

ООО "Итати-Инжиниринг" - 7,0 млн грн;

ОАО "Судоходная компания "Укрречфлот" - 6,6 млн грн;

ООО "Рубин-2017" - 4,5 млн грн.

Напомним, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе 2021 года выросла на 13,8% и к 1 февраля составила 2,97 млрд грн.

Как сообщает Государственная служба статистики, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 166,1 млн грн.

Рост задолженности по заработной плате в январе зафиксирован в Винницкой (более чем в два раза), Хмельницкой и Львовской (почти в два раза), Черновицкой (на 57,3%), Херсонской (на 54,2%), Закарпатской (на 48,1%), Одесской (на 46,5%) областях и в г.Киеве (на 43%).

При этом сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Луганской (на 47,3%), Черкасской (на 25,2%), Черниговской (на 21,9%), Волынской (на 19,4%), Николаевской (на 4,9%) и Донецкой (на 2,6%) областях.