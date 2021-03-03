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Степанов пообещал ускорить темпы вакцинации до 7 миллионов человек в месяц

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Степанов пообещал ускорить темпы вакцинации до 7 миллионов человек в месяц

Украина в месяц может вакцинировать около 5-7 млн человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно мощностей: в месяц мы можем выходить на 5-7 млн вакцинаций", – сказал он.

Министр добавил, что с начала кампании вакцинации прививки получили уже 6,89 тыс. человек, в частности, 1,98 тыс. прививок за вторник.

Он подчеркнул, что к началу следующей недели Украина должна выйти на 10 тыс. вакцинаций в сутки.

"Мы проводим кампанию вакцинации каскадным путем, постепенно увеличиваем количество. Я поставил задачу, чтобы в конце этой-начале следующей недели мы вышли на 10 тыс. вакцинаций в сутки. В целом до конца 2021 года мы хотим предоставить доступ к вакцине для всех желающих", - сказал Степанов.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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