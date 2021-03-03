США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" в мае

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте "Северный поток 2".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку 2", - сказал он на брифинге, говоря о возможных дополнительных санкциях.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять конгрессу данные о своей работе в данном направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, мы сообщим об этом", - заявил он.

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Напомним, 19 февраля Государственный департамент США представил список компаний, против которых будут действовать санкции за участие в построении газопровода "Северный поток-2". Однако, в перечне заявлены те компании, против которых уже действовали ограничения, введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа. Ожидалось, что список компаний будет расширен.

В частности в докладе упомянули о российском корабле "Фортуна" и его владельце KVT-RUS. Против них должен начаться процесс новых санкций. Как отметили в Reuters, в январе экс-президент Дональд Трамп уже ввел ограничения против этого корабля и организации за помощь в строительстве газопровода для доставки российского газа в Европу через Германию.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.