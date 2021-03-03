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Нацбанк утвердил новый порядок проверок небанковских финучреждений

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Нацбанк утвердил новый порядок проверок небанковских финучреждений

Национальный банк Украины утвердил новое Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении напомнили, что в июле 2020 года после вступления в силу закона о "сплите" Нацбанк получил полномочия проводить инспекционные проверки.

"Новое положение позволит регулятору эффективно и системно совершать инспекционные проверки согласно новому риск-ориентированным подходом. НБУ будет руководствоваться принципом пропорциональности, будет оценивать риски и целесообразность. Кроме того, во время инспекционных проверок регулятор будет получать актуальную информацию о рынке, сможет предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка", – отмечает пресс-служба.

Таким образом, Национальный банк будет осуществлять плановые и внеплановые инспекционные проверки.

Первые проводятся в соответствии с годовым планом, который утверждается Правлением НБУ до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок. Внеплановые инспекционные проверки проводятся на основании приказа НБУ при наличии законных оснований.

Кроме того, если в состав финансовой группы входят небанковские финансовые учреждения, которые регулирует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк может инициировать перед ней проведения инспекционных проверок участников группы на консолидированной основе.

Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг утверждено постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 № 22. Документ вступает в силу с 3 марта 2021 года.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" принят в сентябре 2019 года. Согласно ему, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НБУ


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