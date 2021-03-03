США откажут России в любой финансовой помощи от правительственных организаций, – Госдеп

США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, передает Интерфакс-Украина.

Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении.

Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Напомним, 2 марта США и Евросоюз одновременно ввели новые санкционные ограничения против Российской Федерации. В частности, под европейскими санкциями в ответ на раест Алексея Навального оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения ограничительных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

По данным источников Голоса Америки, санкции США вводятся в соответствии с двумя указами: указом № 13661, который был издан после вторжения России в Крым и предоставляет широкие полномочия для принятия мер в отношении российских чиновников, и указом № 13382, изданным в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения.

Оба указа позволяют вводить финансовые санкции и запрет на ведение дел с фигурантами санкционных списков.

Позже Минфин США объявил, что ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.