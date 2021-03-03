В Украине за сутки зафиксировали 7 235 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 3 марта в Украине за сутки зафиксировали 7 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболело 429 детей и 319 медработников.

Также за сутки госпитализировали 3 486 человек, умерло 185 пациентов, выздоровело – 5 118. При этом совершили 85 043 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (655), в Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 364 705 человек, выздоровело – 1 182 036, летальных случаев зафиксировали 26 397, также провели 6 983 925 тестов.

Напомним, днем ранее, 2 марта, на утро зафиксировали 5 336 новых случаев COVID-19, утром 1 марта сообщали о 4 285 случаях.