Онлайн-прописку до конца года хотят запустить по всей стране

Вице-премьер-министр, минстр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места проживания до конца 2021 года заработает по всей стране.

"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Diia.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все общины подключить к смене места регистрации", - отметил Федоров, передает Укринформ.

Федоров добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.

"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.