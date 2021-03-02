"Укразлизныця" спишет 2000 пассажирских вагонов, – Минфин

В ближайшие годы планируется списать почти 2000 пассажирских вагонов "Укрзализныци".

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава заявил в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает пресс-служба Минфина.

"Если говорить о пассажирском парке, то, действительно, ситуация плачевная. Сейчас в сети железных дорог Украины эксплуатируется уже три раза меньше вагонов, чем было еще десять лет назад. К тому же из 2800 нынешних пассажирских вагонов в ближайшие годы придется списать почти 2000 вагонов. То есть основную массу", – сказал Кава.

По словам замминистра, речь идет о вагонах, которые были выпущены еще во времена СССР на заводе в Твери, а также в немецком городе Дессау.

"Думаю, многие знают, что купейные вагоны и СВ поставлялись из Германской Демократической Республики. Так вот, эти вагоны уже достигают своего предельного срока эксплуатации, и "Укрзализныця" будет вынуждена в ближайшие годы их списать", – отметил Кава.

Он добавил, что в ближайшем будущем пассажирские перевозки могут существенно сократиться, если "Укрзализныця" не начнет программу обновления парка пассажирских вагонов.

Кава напомнил, что в госбюджете на 2021 год предусмотрены средства на закупку новых пассажирских вагонов, а также на развитие железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок. В частности, планируется приобрести 100 новых пассажирских вагонов. По словам замминистра, в последующие годы дотации из госбюджета на закупку подвижного состава нужно увеличить.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3,04 млрд грн за средства госбюджета.