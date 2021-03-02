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Продажи новых грузовых авто в феврале выросли на 7%

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Продажи новых грузовых авто в феврале выросли на 7%

В февраля 2021 года в Украине было реализовано 765 новых коммерческих автомобиля, что на 7% больше, чем в феврале 2020 года, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшим спросом в феврале пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 186 штук. К своему результату годичной давности Renault прибавила 74%.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 106 регистраций (-39% к февралю 2020 года).

Замыкает тройку лидеров Peugeot, в активе которой 97 реализованных машин (+28%).

Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1666 новых коммерческих автомобиля. Таким образом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 6%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Укравтопром"


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