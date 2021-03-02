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Комиссия по азартным играм согласовала выдачу первой лицензии на букмекерскую деятельность

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Комиссия по азартным играм согласовала выдачу первой лицензии на букмекерскую деятельность

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.

Об этом свидетельствует решение комиссии от 2 марта, , передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону о регулировании рынка азартных игр, компания должна уплатить за лицензию 180 млн грн, ее действие рассчитано на пять лет.

Как сообщалось, ранее ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в интернете.

Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Не только Париматч. Из украинских букмекерских контор еще Фавбет, Вбет и Мелбет: https://protocol.ua/ru/luchshie_bukmekerskie_kontori_v_ukraine_reyting_bukmekerov_(top_10)/. Правда, у всех из них пока что по одной лицензии на казино. А у Париматч их две: на казино и на букмекерскую контору. Плюс не забываем про Покерматч, который теперь тоже входит в состав ПМ. Так что вдобавок получаем еще и лицензию на покер.
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15.12.2021 03:26 Відповісти
 
 