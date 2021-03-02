Нацбанк продал сувенирные банкноты номиналом 200 гривен из серебра по 8,7 тыс. грн за штуку. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) продал все выставленные на аукционы сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в ходе аукциона 20 таких банкнот были проданы за 173 тыс. грн.

Кроме того, участники аукционов (физические и юридические лица) приобрели все 20 наборов из девяти серебряных памятных монет "Энеида" (в футлярах) на общую сумму почти 471 тыс. грн.

Аукцион состоялся на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

Как сообщалось, Национальный банк 21 января выпустил сувенирную банкноту из серебра номиналом 200 гривен к 150-летию Леси Украинки.

Серебряная банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. На лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной – въездная башня Луцкого замка.

Сувенирная банкнота изготовлена ​​Банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы. Масса – не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж – 300 штук.

Напомним, прошлом году Национальный банк выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Весь тираж банкнот из 300 экземпляров был реализован на аукционах на УМВБ.