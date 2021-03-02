БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
835 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
1 198 0
завод (656) Молдова (499) приватизація (1197) спирт (204)

Молдавская компания отрицает отказ от приватизации завода "Укрспирта" за рекордную сумму

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Молдавская компания отрицает отказ от приватизации завода

Молдавский алкогольный холдинг Zernoff предлагает провести совместную инвентаризацию имущества Мариливского спиртзавода (Тернопольская область).

Как сообщили в пресс-служба компании, группа Zernoff по-прежнему намерена завершить сделку и приобрести Мариливский спиртзавод, передает Интерфакс-Украина

"Наш судебный иск, собственно, направлен на разрешение сложившихся разночтений и получение права собственности на Мариливский спиртзавод согласно условиям договора купли-продажи", - сообщает компания, комментируя поданный ею иск в Хозяйственный суд Киева в феврале,.

Как сообщается, Zernoff положительно оценивает проведенную ФГИ Украины и ГП "Укрспирт" в декабре 2020 года инвентаризацию имущества на Мариловском спиртзаводе, считая эти действия прогрессом в направлении урегулирования возникших вопросов.

"В качестве следующего шага мы видим проведение повторной совместной инвентаризации на этом предприятии, с привлечением представителей ГП "Укрспирт", что позволит всем сторонам увидеть реальное состояние объекта и может послужить конструктивным решением для окончательного оформления покупки", - отметили молдавские инвесторы.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн.

Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.

Эта цена является рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как сделка по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область) была отменена из-за отказа победителя – компании "РесурсПромЗахид" – уплатить обещанные 234 млн грн за актив

Однако в феврале компания обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, так как, по ее мнению, купленный спиртзавод не соответствует заявленным в аукционной документации характеристикам, а на объекте отсутствет часть имущества. В результате суд разрешил Zernoff приостановить выплату оставшихся 137 млн грн и расторгнуть договор купли-продажи, если ситуация не разрешится.

В свою очередь ФГИ заявил о необоснованности обвинений, назвав обращение молдавской компании в суд может попыткой вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства.

Согласно данным на ее сайте, компания Zernoff Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 