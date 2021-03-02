Глава НАПК направил в суд два протокола против Тупицкого

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киев два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого, который до 29 декабря 2020 года занимал должность председателя Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

"Просим районный суд города Киева сообщать о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, что составило протокол, объяснений", - отметил Новиков в сопроводительном письме в суд .

Указанные протоколы председатель НАПК составил 8 февраля 2021 года. Протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и по умышленному неуказанию в декларации участка, расположенного в Крыму.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.