Минцифры продолжит попытки привести PayPal в Украину, – Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины намерено в обязательном порядке решить вопрос начала работы американской платежной системы PayPal в Украине.

Об этом заявил вице-премьер-министр , министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже год общаемся с PayPal, в Давосе прошла встреча с нашей командой, проводим Zoom-конференции. Есть определенные вопросы. Украина в принципе не присутствовала на бизнес-карте расширения PayPal. Я не хочу делать спойлеры, но мы над этим работаем. Мы даже в соцсетях СЕО PayPal в комментариях задаем вопросы", – сказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что PayPal должен зайти в Украину, и Минцифры планирует обязательно решить этот вопрос.

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Как сообщалось, в феврале 2020 года на то время министр Кабинета министров Дмитрий Дублет заявлял, что международная платежная система PayPal не начинает работу в Украине, поскольку не видит перспектив. Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal.

Ранее Министерство цифровой трансформации указало одной из целей своей работы запуск PayPal в Украине.