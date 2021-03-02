Украина сохранила место в тройке крупнейших поставщиков курятины в Евросоюз

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Европейского союза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской комиссии, передает УНИАН.

В частности, за прошлый год Украина сократила экспорт курятины в ЕС в 108,6 тыс. тонн с 133,8 тыс.тонн в 2019 году.

Согласно отчету, крупнейшим экспортером курятины в Евросоюз в 2020 году стала Бразилия (227,6 тыс.тонн), на втором месте – Таиланд (131,3 тыс. тонн).

Импорт курятины из ЕС в Украину за прошлый год, хотя и превысил экспорт, но сократился по сравнению с 2019 годом на 18,2% – до 145,8 тыс.тонн. Украина стала третьим топ-импортером мяса птицы из ЕС после Ганы (213,8 ​​тыс.тонн) и Филиппин (195,8 тыс. Тонн).

Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тыс. тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 млн (против $579 млн в 2019 году).

Как сообщалось, Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% – до 134,26 тысячи тонн.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.