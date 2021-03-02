Евросоюз и США ввели новые санкции против России (обновлено)

Евросоюз ввел санкции в ответ на арест в России политика Алексея Навального.

Санкции вступили в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС во вторник, 2 марта, передает Deutsche Welle.

Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения ограничительных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

Вслед за ЕС о введении санкций против России объявили Соединенные Штаты.

По данным источников Голоса Америки, санкции вводятся в соответствии с двумя указами: указом № 13661, который был издан после вторжения России в Крым и предоставляет широкие полномочия для принятия мер в отношении российских чиновников, и указом № 13382, изданным в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения.

Оба указа позволяют вводить финансовые санкции и запрет на ведение дел с фигурантами санкционных списков.

Как сообщило во вторник Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей, санкции могут коснуться 10 чиновников, связанных с руководством РФ.

Позже Минфин США объявил, что ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Напомним, Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше".

Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.