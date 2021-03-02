Потребители смогут подавать жалобы на качество продуктов онлайн, – Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба готовится к внедрению проектов цифровой трансформации защиты потребителей ("Е-потребитель") и цифровой трансформации безопасности пищевых продуктов ("Е-продукты"). Они есть среди 94 проектов, которые недавно презентовал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и которые планируют реализовать в течение ближайших трех лет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В проекте "Е-продукты" предусмотрена возможность электронной регистрации операторов мощностей рынка и проведения экспертиз, выдачи электронных сертификатов и разрешений, создания и модернизации информационных систем автоматизации работы фито- и ветеринарных лабораторий, контроля за инфекциями, введение интерактивной публичной системы с доступом к информации о требованиях безопасности к пищевым продуктам и доступ к внешним рынкам.

Проект "Е-потребитель" предоставит возможность потребителям подавать жалобы онлайн всего за несколько кликов. Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей.