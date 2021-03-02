Сервис видеоконференций Zoom увеличил прибыль в 30 раз благодаря пандемии

Американская Zoom Video Communications, которая оказывает услуги удаленной конференц-связи, получила $671,5 млн чистой прибыли по итогам финансового года, завершившегося 31 января, тогда как годом ранее ее прибыль составила $21,75 млн.

Согласно данным отчетности, годовая выручка компании увеличилась до $2,65 млрд с $622,7 млн, передает РБК.

В том числе в четвертом квартале финансового года компания увеличила чистую прибыль в 17 раз на фоне взлета спроса в условиях пандемии и самоизоляции. Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 января, составила $260,39 млн, по сравнению с $15,3 млн за аналогичный период годом ранее. При этом выручка взлетела в 4,7 раза и достигла $882,49 млн против $188,25 млн годом ранее.

Компания сообщила, что у нее в настоящее время 467,1 тыс. клиентов со штатом более 10 сотрудников, что на 470% больше, чем в прошлом году.

Zoom прогнозирует в текущем фингоду выручку в диапазоне от $3,76 млрд до $3,78 млрд.

Хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom "одним из самых популярных приложений года", отметил генеральный директор Zoom Эрик Юань во время телефонной конференции по итогам квартала и года.

На этом фоне компания за год накопила огромную финансовую подушку: на 31 января она составила $2,24 млрд. На ту же дату прошлого года свободной наличности у Zoom было всего $283,1 млн, а в предыдущем квартале — $730,5 млн. У компании также нет долгов.

Финансовый директор Zoom Келли Штекельберг отметила, что компания готова использовать часть накопленных денег для своего расширения.