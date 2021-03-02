"Метинвест" готовит дорожную карту сокращения выбросов углекислого газа предприятиями на 10 лет, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" разрабатывает дорожную карту на ближайшие 10 лет по сокращению выбросов углекислого газа предприятиями группы.

Об этом генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков сообщил в интервью The Brussels Times, передает УНИАН.

"Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов CO2. Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом", – сказал Рыженков.

Он подчеркнул, что заявления компании в части экологии всегда подкрепляются пошаговым планом действий с конкретными показателями, которые должны быть достигнуты.

"Хорошие намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. "Метинвест" берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости", – добавил Рыженков.

Напомним, группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.