Судьи отказались разблокировать проверку соответствия своего образа жизни доходам, – ЦПК

Высший совет правосудия 1 марта отказался согласовать проекты порядков полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, которые разработало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщает пресс-служба "Центра противодействия коррупции", ранее такое же решение приняло и Собрание судей Конституционного Суда.

"Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного Суда не предоставили согласования проектов порядков проверки судейских деклараций и мониторинга образа жизни судей, которые направило им НАПК. Это означает, что Агентство будет проводить проверки судейских состояния по общим процедурам с теми особенностями, которые установлены законом", – сказано в сообщении.

В ЦПК напомнили, что необходимость согласования порядков проверки судейских деклараций ВРП и Конституционным Судом Украины (КСУ) предусмотрена нормами принятого в декабре 2020 года закона о восстановлении полномочий НАПК, которые были признаны неконституционными решением того же КСУ в октябре 2020 года.

Для решения возникшего после этого пробела в законодательстве и восстановления работы НАПК Верховная Рада приняла новый закон с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Этим законом были определены особенности осуществления процедур проверки деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, в отдельных порядках в отношении судей должны были быть более подробно отражены процедурные вопросы, как эти особенности реализуются на практике.

При этом в законе указано, что эти порядки не могут устанавливать каких-либо новых особенностей для судей, если такие особенности не указаны в законе.

"Поскольку ВРП и КСУ соответствующее согласование не предоставили, то Агентство может начинать проверки деклараций судей по завершению установленного законом месячного срока для такого согласования. Установленные законом особенности полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей являются вполне достаточными, чтобы риски вмешательства в судейскую деятельность во время их проведения были минимизированы", – добавили в ЦПК.

Напомним, 29 октября 2020 года Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого НАБУ закрыло больше 100 дел о недостоверном декларировании, а работа НАПК оказалась заблокирована.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.