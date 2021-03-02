Украина за год открыла 12 новых рынков для экспорта

В 2020 году было открыто 12 новых рынков, согласовано 35 экспортных сертификатов и пройдено 2 аудита ЕС по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По словам председательницы Госпродспотребслужбы Владиславы Магалецкой, в течение 2020 года активно проводилась работа по открытию 100 новых рынков на шести континентах.

"Речь идет как о традиционных внешнеэкономических партнеров Украины - ЕС, Китай, США, Индии, так и о менее освоенных украинскими экспортерами рынки - Мексики, Австралии, Бразилии, Анголы и так далее", - отметила Магалецкая.

Кроме того, в течение 2020 года велась работа по заключению международных договоров в сферах санитарных и фитосанитарных мер и защиты потребителей со следующими странами: Бразилией, Алжиром, Индонезией, Вьетнамом, Ираном, Молдовой, Узбекистаном, Сербией, Ливаном, Грецией, Германией, Швецией и Грузией.

Было подготовлено к подписанию и получено разрешение Кабинета министров Украины на подписание Соглашения между Госпродпотребслужбой и Министерством сельского хозяйства, лесничества и водных ресурсов Республики Северная Македония о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений.

Сегодня продолжается работа с международными партнерами по расширению сбыта по различным товарным позициям, среди которых продукция птицеводства, живой большой и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.