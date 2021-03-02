Минфин выдал налоговую консультацию по вопросам налогообложения НДС во время карантина
Новини БізнесЦензор Фінанси
Министерство финансов утвердило Обобщающую налоговую консультацию по отдельным вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по услугам предоставления в аренду недвижимого госимущества на период действия карантина, вызванного коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что неоднозначное толкование налогового законодательства становится причиной споров между налогоплательщиками и контролирующими органами.
"Для решения этих спорных вопросов Минфин использует механизм налоговых разъяснений – Обобщенных налоговых консультаций (ОНК), подготовленные с учетом рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам подготовки ОНК при Минфине", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что консультация даст ответы на вопросы определения базы налогообложения НДС операций по предоставлению услуг аренды государственного недвижимого имущества в связи с принятием постановления Кабмина № 611 от 15 июля 2020 года, где первым пунктом определено, что на период действия карантина, арендная плата составляет: 50% суммы насчитанной платы, 25% или освобождается от арендной платы.
"В частности, разъяснено, что для операций по предоставлению в аренду госимущества во время карантина, стоимость которых определяется согласно постановлению № 611, база налогообложения НДС определяется по договорной стоимости такой аренды, установленной с использованием механизмов государственного регулирования, а именно, граничной цены", – добавили в Минфине.
С текстом ОНК предлагают ознакомиться тут.
Будь ласка, зачекайте...