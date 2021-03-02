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Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Корбан и

Приобретение днепровским предпринимателем Геннадием Корбаном доли в компании "ЗТ-Инвест" не повлияет на работу сети магазинов "Цитрус".

В заявлении на сайте сети подчеркивается, что факт появления изменений в реестре собственников компании "ЗТ-Инвест" не свидетельствует об изменениях в структуре группы компаний "Цитрус".

"ЗТ-Инвест" не влияет на операционную деятельность и на оборотные активы компании. Таким образом, факт приобретения 50% в одной из компаний, где одним из собственников является владелец группы "Цитрус" Топал Г. И, не может повлиять на один из аспектов успеха функционирования предприятия. Также информируем, что приобретение 50% любой компании не позволяет односторонне и без согласования другой стороны принимать любые изменения или решения на предприятии", – сказано в заявлении.

В компании также пообещали оспорить смену "ЗТ-Инвеста" в суде.

"На самом деле, Корбан Г.О. скрыто приобрел 50% только в компании "ЗТ-Инвест", при этом компания "Цитрус" уже подала иск в суд о пересмотре законности такого приобретения", – добавили в компании.

В свою очередь Геннадий Корбан подтвердил покупку доли в "ЗТ-Инвест" и заявил о планах заняться развитием всей сети "Цитрус", передает Liga.net.

"Я здесь выступаю в роли инвестора. Я купил основную компанию, которая владеет торговой маркой и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне принадлежит ряд магазинов, которые "Цитрус" арендует под свои ритейл-цели. В ближайшее время мы переведем юридический адрес компании из Одессы в Днепр", – рассказал Корбан.

По его словам, переговоры о покупке доли в сети велись с лета.

"Когда произошел конфликт, они искали третьего, кто выкупит долю. Мне предложили как инвестору. Мне интересен ритейл. У меня есть сетевой бизнес. Он связан с медицинскими товарами. У нас есть и менеджмент, и опыт. Мы как инвесторы зашли", – сказал предприниматель.

Он также объявил о планах провести реструктуризацию компании.

"Мы хотим оптимизировать компанию. Она разбита на шесть-восемь компаний, очень раздроблена. Партнеры до этого вели не очень прозрачную деятельность. Одна компания брала кредиты, другая – привозила технику под залог и отдавала их. Третья занималась арендой, четвертая владела торговой маркой и т.д. Она должна стать прозрачной. Я купил основные компании, которые держали торговую марку, трейдинг непосредственно. Планируем оперировать этим бизнесом, расширять сеть", – добавил Корбан.

Как сообщалось, накануне стало известно, что днепровский предприниматель Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-Инвест", которое является одним из юрлиц сети магазинов электроники "Цитрус". Согласно данным "Укрпатента", на "ЗТ-Инвест" оформлены торговые марки и логотипы сети.

Со времени основания этого ООО его двумя совладельцами были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, которые владеют сетью "Цитрус", теперь доля Зинченко оформлена на Корбана.

В последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала. По словам некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между основателями начались за два месяца до этого объявления по неизвестным причинам.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Ну то есть таки рейдернул Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 7115 Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 2205 Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 3392
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02.03.2021 17:56
+3
хана цитрусу....этот типок неправославный только банкротить в состоянии
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02.03.2021 18:53
+2
Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 2763
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02.03.2021 20:09
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Ну то есть таки рейдернул Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 7115 Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 2205 Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 3392
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02.03.2021 17:56 Відповісти
та и пихуй. еще б дамбасячье комфи, чтоб меньше этой рекламы для быдла
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02.03.2021 18:12 Відповісти
Идиот. Штаб комфи в Днепре. А тебе лишь бы насрать в интернетах.
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03.03.2021 08:08 Відповісти
Конь, с каких пор "комфи" дамбасячье? Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 9784 это ООО "Акустика" в Днепре Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 5622
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07.03.2021 17:08 Відповісти
хана цитрусу....этот типок неправославный только банкротить в состоянии
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02.03.2021 18:53 Відповісти
Цитрус і його власники ще те гівно. Саме їм і їх дружкам можете сказати спасибі за зменшення безмитного ввезення товарів зі 150 євро до 100.
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02.03.2021 22:03 Відповісти
Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 2763
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02.03.2021 20:09 Відповісти
Генка Корбан.... То той шо дружбанчик Юрки Бутусова... Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 4057

Зараз мене забанять... Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 8354
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02.03.2021 21:57 Відповісти
Цитрус? Ну, как минимум та контора что именно торгует - это «компания» лишь формальная. Фактически это помойка, где на каждый магазин - по сотне ФОПов вместо одного ТОВ, чтобы налоги не платить ессно. Сотни миллионов гривен и при этом смешной копеечный налог. Вот и весь секрет «успеха».
Не по теме - всегда забавляли продавцы-ыксперды в цитрусах. Напыщенные, такие все важные, все знают...а копнешь чуть глубже - пустышка, которой на супер тренингах коуч о важных деталях просто забыл рассказать Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 830
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03.03.2021 08:20 Відповісти
Ты чё с Розетки? Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями об изменении совладельцев сети - Цензор.НЕТ 7637
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03.03.2021 08:40 Відповісти
Повеселил. Типа, "Розетка" - самая честная и прозрачная компания?
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03.03.2021 09:38 Відповісти
Назови самую честную и прозрачную. Пойду что то куплю.
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03.03.2021 09:59 Відповісти
Нет таковых. Какая страна - такой и ритейл. Когда все вокруг торгую схемным контрабасом, любой "прозрачный" сразу же становится неконкурентоспособным.
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Может это и не так плохо. Чёрный рынок не всегда плохо.Если тебя кто то контролирует значит он может отобрать у тебя.40% налогов на нищенскую зарплату это многовато. Думаю что чёрный рынок должен быть .
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03.03.2021 10:10 Відповісти
"Теневая экономика" - это всегда плохо для государственных интересов. Но с такими, прости господи, "государственными интересами", как у нас - теневой рынок действительно "спаситель" экономики. Парадоксально, но факт.
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03.03.2021 10:17 Відповісти
 
 