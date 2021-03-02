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Новини Енергетика
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ТЕС (618) Енергоатом (1090) вугілля (1827) Петро Котін (32)

Когда вся страна начала обсуждать проблемы энергетики, нужно было перевести стрелки, поэтому придумали мэм - "во всем виноваты атомщики", - руководитель "Энергоатома" Котин

Новини БізнесЦензор Енергетика

Когда вся страна начала обсуждать проблемы энергетики, нужно было перевести стрелки, поэтому придумали мэм -

И.о президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин утверждает, что компания выполняла все ремонты согласно Прогнозному энергетическому балансу, утвержденному Министерством энергетики.

Об этом Котин заявил в интервью БЦ с руководством "Энергоатома".

"Когда вся страна начала обсуждать проблемы тепловой генерации, дефицит угля и аварийные остановки, отдельным чиновникам и представителям отрасли нужно было перевести стрелки и снять с себя ответственность за возникшую ситуацию. Поэтому придумали такой мэм – во всем виноваты атомщики", - рассказал Котин.

По его словам, на протяжении всего 2020 года, кроме декабря, Энергоатом перевыполнял Прогнозный баланс. Всего с августа 2020 оп январь 2021 года "Энергоатом" перевыполинл баланс на 35%.

"В ситуации, когда мы выполняем больше, чем нам предписали, почему предъявляются нам претензии относительно ремонта блоков?", - говорит Котин.

Напомним, ранее основной причиной отсутствия угля на складах ТЭС в январе-феврале 2021 года руководители операторов ТЭС из группы ДТЭК Рината Ахметова называли недовыработку электроэнергии атомными электростанциями в ноябре-декабре 2020 года.
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Топ коментарі
+8
Без атомної енергетики,Україні буде кінець.
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02.03.2021 15:12
+5
Я больше скажу вот в 90 тые годы Украина вообще выжила благодаря атомной энергетики. И это последняя живая отрасль в Украине и тут и к ней добрались лапы чиновников (Ахмедка, Коломойский и ко.)
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02.03.2021 15:19
+4
Франція не відмовляється від АЕС.
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02.03.2021 15:26
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Без атомної енергетики,Україні буде кінець.
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02.03.2021 15:12 Відповісти
Я больше скажу вот в 90 тые годы Украина вообще выжила благодаря атомной энергетики. И это последняя живая отрасль в Украине и тут и к ней добрались лапы чиновников (Ахмедка, Коломойский и ко.)
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02.03.2021 15:19 Відповісти
Вот как раз коломойша и добрался, скупил атомную электроэнергию по 10 коп за киловат, а нам продает урод по 1,68 грн.
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02.03.2021 16:08 Відповісти
Нет, без АЭС Украину быстрее примут в ЕС , где давно уже отказываются от опасного атома.
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02.03.2021 15:23 Відповісти
Франція не відмовляється від АЕС.
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02.03.2021 15:26 Відповісти
Сергей не пишите откровенный сказочный бред.. Швейцария которая по экологии на первых местах в мире и Европе так вот Швейцария страна туризма и страна банкомат всего мира имеет электроэнергию кстати нет ни одного км железных дорог на тепловозной тяги все электрифицировано начиная с 1896 года... в 40 годах 20 века- уровень электрификации был 87%.... сегодня 100%..так вот сегодня 50% электроэнергии Швейцарии 9а она вырабатывает сама 100%) для себя это гидроэнергетика и 50% атомная и вы слышали о каких то нештатных ситуация в Швейцарии??!!! во Франции слышали нет в Японии причиной стало цунами... а у нас тупое дебелое во власти и наше авось .. Чернобыль продукт эксперимента.... дебилов
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02.03.2021 16:10 Відповісти
VOLVO XC 70 Я зрозумів,що це не мені комент.Але ви написали його мені.
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02.03.2021 16:27 Відповісти
В чём бред ? ЕС постепенно сокращает долю АЭС , например в Литве заставили закрыть Игналинскую АЭС, Национальное собрание Франции проголосовало за снижение доли атомной энергетики на 25% за 10 лет, требование к Беларуси закрыть новую АЭС, Германия к 2022-2025 году решило обесточить все свои АЭС .... Если вы были в Европе , то там повсюду установлены ветряки и солнечные электростанции .
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02.03.2021 18:15 Відповісти
ветряки причина ШИЗОФРЕНИИ И ЭПИЛШЕПСИЙ в США прошло множество процессов судов и иски были в десятки миллионов тому все с США прибегли к нам на голову у ветряков есть момент что нет птиц нарушается эко-баланс роза ветров и есть низкочастотный звук который действует незримо на нашу психику и зрительную нервацию... солнечная энергетика также имеет кучу отрицательных последствий это сосредоточение в одном месте зеркальности и отражений солнечных лучей в атмосферу...
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02.03.2021 18:30 Відповісти
Все эти доводы меркнут перед возможной атомной катастрофой подобной что произошла в Чернобыле , это раз. Два , отработанное ядерное топливо с АЭС приходится захоронять глубоко в земле . В Украине в чернобыльской зоне открыли могильник ядерных отходов куда свозятся отходы не только с украинских АЭС. Нормально так ? Нет , это катастрофа .
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02.03.2021 19:27 Відповісти
У ЕС на это ДЕНЬГИ есть.
Украине без атома будет КОНЕЦ.
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02.03.2021 19:21 Відповісти
ЕС плевать на нас ! Много они инвестировали в Украину за 7 лет ? , открыли новые производства , помогли поднять нашу экономику ?..... Украина должна переходить на ГЭСы и ТЭЦы , а не покупать у рашки агрессивные твэлы для своих реакторов. Точка !
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02.03.2021 20:55 Відповісти
Расщепление атома в любой форме антигуманно в принципе и противоречит законам живой природы. 😟.
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02.03.2021 15:15 Відповісти
Причем тут мем, мудила?
Хватит уже мемам прикрывать свою коррупционную деятельность - ему бабло выделили на Энергоатом с таким трудом, а он его все увел "налево", на высосанные из пальца "штрафы" со своих подставных фирмочек.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
Довбана вата. Твой дом тьюрьма!
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02.03.2021 15:19 Відповісти
Нет.. ответ не верный !!! Зевласть просто тупо решила спасать Ахметова за счет Энергоатома, но спасти полностью Ахмета не удалось , а вот Энергоатом почти банкрот, и в оконцовке платить за ВСЕ будет простой украинец тарифами...
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02.03.2021 15:19 Відповісти
Энергоатому выделили финансирование - что сделало руководство Энергоатома с этими сотрями миллионов? Зарплату выплатило может? Нет - просто взяли и все украли, якобы "заплатили штрафы" каким-то мутным оффшорным фирмочкам, которые им же и принадлежат - типичная схема по уворовыванию денег налогоплательщиков..
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02.03.2021 18:02 Відповісти
это другой вопрос для обсуждения.. а мы говорим об одном - зачем было снижать мощность АЭС для вытягивания с долгов компанию Ахметова..
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02.03.2021 18:07 Відповісти
ты хочешь сказать что у Энергоатома есть долги по зарплате?
))))))))))
чота ржу))
ты что - дурак?
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02.03.2021 19:22 Відповісти
У энергоатома куча долгов, о которых они плакали, когда выпрашивали деньги из бюджета. Деньги получили - долги не выплатили - выплатили какие-то левые штрафы от каких-то левых фирмочек с признаками фиктивности.
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03.03.2021 01:38 Відповісти
ахметов и зеленский поживились на энергоатоме, лохи заплатят за квартал2020 от зеленского
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02.03.2021 15:39 Відповісти
Ахметка с пЭцей на ВЭСах и СЭСах задавили АЭС, заставили энергоблоки останавливать.
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02.03.2021 16:14 Відповісти
во всем виноваты атомщики/ А слуги мафии Коломойского говорят другое : виноваты папиредники, понастроившие слишком много солнечных и ветровых электростанций. Из-за них, папиредников, и пришлось отключать АЭС.
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02.03.2021 15:53 Відповісти
 
 