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Новини Енергетика
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Коломойський (1727) Енергоатом (1090) трейдер (58) Хартмут Якоб (3) Юнайтед Энерджи (6)

В "Энергоатоме" пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой

Новини БізнесЦензор Енергетика

В

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Хартмут Якоб пояснил продажу электроэнергии в декабре 2020 года на полгода 2021 года европейской практикой, а покупку основного объема трейдером "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского – крупными объемами продажи.

Об этом Якоб рассказал в интервью БЦ с руководством "Энергоатома".

"Мы как крупнейший производитель электроэнергии заинтересованы продавать наперед большие объемы. Это нормальная практика во всем мире. Например, в Европе такого понятия как двусторонние договора на ближайший месяц практически не бывает. Там все продают в длинную", - сказал Якоб.

В то же время, покупку основных объемов электроэнергии на аукционах 2020 года одним трейдером – Юнайтед Энерджи – менеджер "Энергоатома" пояснил крупными объемами продажи.

"Мы принимали и 5 МВт по 1300 грн/МВт-ч. Мы готовы были принимать заявки на небольшие объемы. Что касается стратегии в целом, здесь есть ключевой нюанс. Мы – самый большой производитель, у нас самые большие объемы. К нам на аукцион приходят самые большие покупатели. Мы видим заявки на большие объемы. Мы не видим кто подал эту заявку. Мы видим только цену и объем заявки. Но нам выгодно продавать большие объемы, чтобы покрывать наши большие потребности в деньгах", - сказал Якоб.

Напомним, на аукционе 21 декабря 2020 года "Энергоатом Трейдинг" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года. При этом, около 10,8 млн МВт-ч по цене 1150 грн/МВт-ч купил трейдер "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.

На предыдущем аукционе 20 ноября 2020 года атомщикам удалось реализовать 1,34 млн МВт-ч электроэнергии периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч. Тогда покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем тоже купила компания "Юнайтед Энерджи".
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Топ коментарі
+5
Т.е. продавали дёшево, но не в убыток !?
Тогда вопрос: почему продавая населению на 30% дороже, власть мукает про убыточность цены для населения???
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02.03.2021 14:15
+4
А почем купили кацапско- белорусскую ?
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02.03.2021 13:56
+4
Говорят что летом за счёт бюджета купили газ за 4, 6 , а теперь продают через фирму- прокладку украинцам за 6,99 . Кто-то кладёт в карман 😀😀😀
Ну я в этом не разбираюсь , как Юля
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02.03.2021 13:58
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А почем купили кацапско- белорусскую ?
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02.03.2021 13:56 Відповісти
Говорят что летом за счёт бюджета купили газ за 4, 6 , а теперь продают через фирму- прокладку украинцам за 6,99 . Кто-то кладёт в карман 😀😀😀
Ну я в этом не разбираюсь , как Юля
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02.03.2021 13:58 Відповісти
Софочка ты же умница, придумай что нибудь(с)
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02.03.2021 13:59 Відповісти
Могу анекдот рассказать 😀
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02.03.2021 14:00 Відповісти
В Энергоатоме пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой - Цензор.НЕТ 6991
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02.03.2021 14:17 Відповісти
Крупными объемами и еврейской практикой
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02.03.2021 14:04 Відповісти
А очень низкие цены -- просто за красивые глаза и кучеряшки Бени.
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02.03.2021 14:47 Відповісти
низкие цены были на генерацию АЭС были при Порохе по 56 коп а ахметкину генерацию по 2 грн не то что теперь
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02.03.2021 15:55 Відповісти
В "Энергоатоме" пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой - Цензор.НЕТ 8906
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02.03.2021 16:25 Відповісти
Тобі розум заміняє ненависть до Порошенка. Перед тим як перднути розібрався б у питанні. Зараз половину електроенергії Енергоатом продає взагалі по 1 коп. за квт., решту продає за збитковими цінами перекупщикам типу Бєні і компанії. При Пороху Енергоатом мав прибуток, а зараз суцільні збитки і простої АЕС на користь того ж Ахметова і РФ, у якого ціна стала ще вищою.
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03.03.2021 09:21 Відповісти
продавая по 56 коп значит это не убыточно а продавая по 1 грн убыточно?
продав наперед те 14 млр.кВт*час Энергоатом сделал не возможное отключение энергоблоков до 6 ГВт как было в прошлом году,
35 млр.кВт*час что потребляет население это 4 ГВт круглосуточной генерации
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03.03.2021 12:46 Відповісти
Т.е. продавали дёшево, но не в убыток !?
Тогда вопрос: почему продавая населению на 30% дороже, власть мукает про убыточность цены для населения???
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02.03.2021 14:15 Відповісти
АЕС відпускає ел.ененргію для населення по 1 коп. за квт (половину)
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03.03.2021 09:22 Відповісти
Утепляем своё жильё для безбедной жизни немцев.
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02.03.2021 14:21 Відповісти
а почему наши го вноинвесторы(зеленые) нехотя перенять европейский досвид?
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02.03.2021 14:51 Відповісти
То есть население, которое является значительно большим покупателем, чем коломойский, вынужденно покупать по 1.68 грн, а коломойский по 1.15.
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02.03.2021 15:55 Відповісти
А нам все время укоряют, что получаем электричество по цене ниже себестоимости. В общем мы все иждивенцы на груди государства. Только тогда вопрос почему Бене продают вообще задаром? От чего такая любовь энергоатома к этому хитрожопому еврею?
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02.03.2021 18:09 Відповісти
Зауваження резонне. Чому нам ніхто не пропонує купити по 5000 Квт наперед ??? В "Энергоатоме" пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой - Цензор.НЕТ 1906
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02.03.2021 19:09 Відповісти
Очевидно вопрос не в объемах продаж, а в цене. Как то этот "европейский" менеджер совсем проигнорировал этот вопрос. А еще хотелось бы узнать какой откат они там получили за такие цены. Боюсь что не узнаем.
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02.03.2021 18:05 Відповісти
Яка різниця по якій ціні продали електроенергію, головне, щоб Беня був задоволений)
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02.03.2021 23:02 Відповісти
 
 