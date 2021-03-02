Годовые газовые договора на газ для населения могут запустить во втором квартале, – Кабмин

В Кабинете министров Украины обсудили возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года.

Об этом говорилось во время совещания относительно годового продукта на газ, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, которое за счет конкуренции должно демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и самого выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли прогнозировать свои расходы", – отметил глава правительства.

По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтом годовой продукт должен защитить людей от резких колебаний цен.

Стороны обсудили возможные шаги для запуска годового продукта уже во втором квартале. Премьер также дал поручения главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокомунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.