Шмыгаль поручил провести проверки сетей АЗС

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций (АЗС).

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня утром прошло онлайн-совещание под руководством премьер-министра Украины именно по вопросу оборота нефтепродуктов, в частности, нелегального оборота топлива в Украине. К нему были привлечены все службы, органы Нацполиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По поручению премьера будут созданы рабгруппы в каждой области, будут проводиться проверки", - сказал Мальованый.

По его словам, в нынешнем году у ведомства появится возможность проводить не только документальные проверки происхождения топлива на АЗС, но и лабораторные анализы качественного состава нефтепродуктов.

"В минувшем году мы работали исключительно с документами: проверяли паспорта, техрегламенты, изучали происхождение нефтепродуктов. В этом году выделено финансирование на лабораторные исследования. Идет процедура закупки такой услуги, так как наши лаборатории не имеют таких технических возможностей", - пояснил глава Госэкоинспекции.

Мальованый уточнил, что в каждой области будут созданы комиссии, куда войдут представители ГСЧС, Гоструда, Госпродпотребслужбы, а также Госэкоинспекция, чьей задачей будет проверка соблюдения природоохранного законодательства, в том числе качества нефтепродуктов с точки зрения экологии.

"В минувшем году мы провели 848 проверок АЗС, по итогам которых составили 979 решений-предписаний, санкций. Санкций было наложено на общую сумму свыше 8 млн грн", - сообщил глава Госэкоинспекции.

Как сообщалось, 26 декабря 2019 года на то время премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года. Поручение было дано после встречи нефтетрейдеров с президентом Владимиром Зеленским.

10 января 2020 года Гончарук сообщал, что правоохранительные органы прекратили деятельность 620 нелегальных АЗС, из которых 243 станции были демонтированы.