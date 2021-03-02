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Фискальная служба заблокировала 44 сайта по продаже фальсифицированного алкоголя

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Фискальная служба заблокировала 44 сайта по продаже фальсифицированного алкоголя

Сотрудники киевских управлений налоговой милиции и фискальной службы Украины прекратили деятельность 44 интернет-ресурсов, которые предлагали продажу фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Во время досудебного расследования по ч.2 ст.204 УК Украины была прекращена работа 44 сайтов незаконной продажи подакцизных товаров путем наложения ареста на доменные имена.

В рамках данного уголовного производства устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту подакцизных товаров.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ГФС


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показати весь коментар
02.03.2021 14:24 Відповісти
А скільки таких розповсюджувачів в Вайбер та Інстаграм ? Але якщо б люди самі цей сурогат, з тих чи інших причин не купували цього сурогату то і не було б із чим боротись, тобто ціна на ту продукцію набагато нижча чим нормального алкоголю на тій же самій гуртовій баз, отже завдання держави зробити так щоб було у першу чергу невигідно купляти підробку а тим хто її пропонує не було змісту його продавати, поки цього не буде зроблено продаж підробленого (сурогатного) алкоголю буде процвітати.
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02.03.2021 14:35 Відповісти
 
 