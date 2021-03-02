Фискальная служба заблокировала 44 сайта по продаже фальсифицированного алкоголя
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Сотрудники киевских управлений налоговой милиции и фискальной службы Украины прекратили деятельность 44 интернет-ресурсов, которые предлагали продажу фальсифицированных алкогольных напитков.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Во время досудебного расследования по ч.2 ст.204 УК Украины была прекращена работа 44 сайтов незаконной продажи подакцизных товаров путем наложения ареста на доменные имена.
В рамках данного уголовного производства устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту подакцизных товаров.
Джерело: ГФС
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