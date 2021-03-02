Международные резервы Нацбанка сократились на $200 миллионов, – Данилишин

Объем международных резервов Национального банка на 1 марта составлял $28,6 млрд.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

По его словам, это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Нацбанка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году, в частности в пользу Международного валютного фонда – $1,6 млрд.

Также Данилишин добавил, что обменный курс гривни на межбанковском рынке в течение прошлой недели находился в боковом тренде, не превышая 28 грн за $1.

"Незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на $8 млн) было сформировано, главным образом, на форвардном сегменте рынка. При этом увеличилась продажа иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию", – отметил он.

Напомним, международные резервы Национального банка Украины на 16 февраля составляли $28,5 млрд по сравнению с $28,8 млрд на начало месяца.