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Фонд гарантирования в феврале продал активы банков на 4,5 миллиона

Новини БізнесЦензор Фінанси

Фонд гарантирования в феврале продал активы банков на 4,5 миллиона

В феврале было проведено 100 открытых электронных торгов по продаже активов ликвидирующихся банков.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 14 из них было реализовано активов на общую сумму почти 4,5 млн грн.

Остальные аукционы не состоялись в виду отсутствия участников, заинтересованных в покупке активов.

Таким образом, были реализованы активы семи банков:

  • "ВТБ банк" (земельные участки) на сумму 1,95 млн грн;
  • "Родовид Банк" (недвижимость, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) на 850 тыс. грн;
  • "Фидобанк" (транспорт) на 740 тыс. грн;
  • Банк "Финансы и кредит" (пул дебиторской задолженности) на 290 тыс. грн;
  • Банк "Национальные инвестиции" (пул кредитов юридических лиц) на 280 тыс. грн;
  • "ЧБРР" (недвижимость) на 210 тыс. грн;
  • "Диамантбанк" (транспорт) на 160 тыс. грн.

На 1 марта по результатам торгов получено оплату по шести лотам на сумму в 3,04 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчет с кредиторами неплатежеспособных банков.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ФГВФЛ


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