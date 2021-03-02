"Укрзализныця" сократит штат центрального офиса на треть

АО "Укрзализниця" оптимизирует почти треть штата центрального офиса и доукомплектует штат производственных профессий.

Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак во время всеукраинского селектора относительно социальных вопросов железнодорожников, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что "Укразизныця" сократит штат в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующихся должностей управленческого персонала.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2 500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, непонятного функционала", – сказал Жмак.

При этом он подчеркнул, что никакой оптимизации относительно рабочих профессий не будет.

"Производственные профессии не будут оптимизировать. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", – добавил глава правления "Укрзализныци".