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НАБУ (1376) суд (3140)

ВАКС наложил арест на 674 миллиона незаконного возмещения НДС

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ВАКС наложил арест на 674 миллиона незаконного возмещения НДС

По ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал 674 млн грн на счету в Госказначействе, предназначенные для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) задействованным в коррупционной схеме компаниям.

Соответствующее постановление ВАКС направил в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области 1 марта, сообщает пресс-служба НАБУ.

Напомним, в феврале НАБУ совместно с сотрудниками ГУ Государственной фискальной службы ГУ Госналоговой службы в Одесской области задокументировали факты, которые сделали невозможным необоснованное возвращение 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.

Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020-февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, что по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Речь идет о деятельности более 20 компаний, которая исследуется в ряде расследований детективов НАБУ с осени 2017 года. Детективы НАБУ установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стали как собственные наработки детективов НАБУ, так и обращение председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.

Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату, кроме того, ранее незаконно возмещенного НДС около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн ​​грн.Источник: https://biz.censor.net/n3249004

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НАБУ


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