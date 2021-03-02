В Минфине заявили об утверждении всех областных и столичного бюджетов

Министерство финансов Украины сообщило, что по состоянию на 1 марта утверждены все областные бюджеты и бюджет города Киева.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом в Минфине добавили, что до сих пор не утвержденными остаются 17 бюджетов органов местного самоуправления: девять в Луганской области, по два – в Донецкой и Херсонской областях, по одному – в Днепропетровской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, по итогам 2020 года из государственного бюджета на счета местных бюджетов поступило более 130 млрд грн субвенций. Больше всего финансировалась образовательная сфера, на развитие которой регионы получили 81,22 млрд грн. На строительство и ремонт дорог ушло 22,17 млрд грн.

Медицинская субвенция в целом по регионам, включая город Киев, составила 14,58 млрд грн.

Базовая дотация, которая перечисляется из государственного бюджета местным бюджетам и служит основным инструментом повышения фискальной способности местных бюджетов, в прошлом году составила 13,28 млрд грн. При этом наиболее дотационной стала Закарпатская область с показателем в 1,19 млрд ​​грн.

На выборы депутатов местных советов из государственного бюджета регионы получили 2 млрд грн.