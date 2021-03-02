В Украине за сутки зафиксировали 5 336 новых случаев COVID-19
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По состоянию на 2 марта в Украине за сутки зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В частности заболело 308 детей и 218 медработников.
Также за сутки госпитализировали 1 410 человек, умерло 162 пациента, выздоровело – 5 194. При этом совершили 54 994 теста.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
За все время пандемии в Украине заболело 1 357 470 человек, выздоровело – 1 176 918, летальных случаев зафиксировали 26 212, также провели 6 948 980 тестов.
Днем ранее, 1 марта, сообщали о 4 285 новых случаях COVID-19.
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