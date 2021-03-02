SkyUp откроет прямые рейсы из Киева в Алматы с 19 марта

Авиакомпания SkyUp внесла в расписание с 19 марта прямые рейсы из Киева в крупнейший город Казахстана Алматы.

Полеты по этому маршруту лоукост намерен выполнять один раз в неделю: по пятницам из Киева, по субботам из Алматы, передает avianews.com.

Самолет SkyUp будет вылетать из Киева в 19:20 и прилетать в Алматы на следующий день в 05:15 утра. Рейсы из Алматы запланированы на 06:15 с прилетом в Киев в 09:00.

Авиабилеты продаются по цене от 5 000 грн в одну сторону, от 9 900 грн туда-обратно с учетом перевозки только 9 кг ручной клади. Стоимость по тарифу с багажом начинается от 5 840 грн в одну сторону, от 11 580 грн - туда-обратно.

Для открытия нового рейса у SkyUp есть необходимое разрешение. Права на маршрут Киев-Алматы Госавиаслужба Украины выдала лоукосту на заседании 27 декабря 2019 года.

Сейчас полеты на линии выполняет только Air Astana. До конца 2019 года маршрут обслуживала также МАУ, однако авиакомпания отказалась от полетов в Казахстан из-за нерентабельности.

В то время как казахстанский авиаперевозчик летает напрямую по короткому маршруту через территорию России, для украинских авиакомпаний российское небо для транзита закрыто с 2014 года. Из-за этого при полетах в Казахстан время в пути увеличивалось до 2 часов, что вело к дополнительным расходам и меньшей привлекательности рейсов.

С аналогичными проблемами столкнется SkyUp, которому придется лететь в Казахстан по более длинному маршруту через Черное море, Грузию, Азербайджан и Узбекистан.