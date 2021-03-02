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Twitter разработал платную подписку

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Twitter разработал платную подписку

Twitter Inc. объявил о планах создания новой платежной функции Super Follows, которая позволит владельцам аккаунтов взимать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Нововведение заключается в создании бонусных твитов, присоединении к сообществу по интересам или получении информационной email-рассылки, говорится в сообщении компании.

О своих планах руководство Twitter рассказало на виртуальной встрече, организованной для инвесторов, передает Интерфакс-Украина.

Также тестируется формат аудиочатов, который оказался популярным у нового конкурента - соцсети Clubhouse. Представитель Twitter сообщил, что Super Follow должен быть запущен в этом году.

Новость о нововведениях вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей Twitter. Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра спросил своих подписчиков, готовы ли они платить премию за свои любимые аккаунты, и 85% ответили, что нет.

Соцсеть, которая была запущена в 2006 году и зафиксировала свою первую годовую прибыль в 2018 году, заявила, что надеется удвоить свою выручку в 2023 году.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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